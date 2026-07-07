Дело политолога Серенко дошло до суда в Волгограде

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу политолога и бывшего депутата гордумы Волгограда Михаила Серенко, которому вменили публичное оправдание нацизма и вымогательство.

Как писал "Кавказский узел", в середине сентября 2025 года суд в Волгограде продлил срок ареста политолога Михаила Серенко, в ходе заседания прозвучала информация о 12 уголовных делах против него.

Политолог, бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко 22 июля был задержан по делу о публичном оправдании нацизма и вымогательстве. 24 июля суд арестовал его до 18 сентября. Серенко никогда не был оппозиционером и не критиковал правительство, указал волгоградский журналист. После ареста депутат волгоградской облдумы написал на Серенко заявление, обвинив его в клевете, а военные сочли одну из публикаций в Telegram-канале, автором которой следствие называет Серенко, дискредитацией вооруженных сил. Следствие возбудило против Серенко дело о распространении порнографии. 12 августа стало известно, что против Серенко возбуждено дело о клевете.

Прократура Волгоградской области передала в суд дело администратора Telegram-канала "Остров Свободы" Михаила Серенко с обвинительным заключением, сообщает издание "Высота 102".

По версии следствия, обвиняемый, являясь администратором, модератором и автором "анонимного канала" в мессенджере, совместно со знакомым блогером вымогали у руководителя коммерческой организации 6 млн рублей, угрожая в случае отказа распространением порочащих сведений. Впоследствии руководитель организации перечислил требуемую сумму, информирует прокуратура Волгоградской области.

Кроме того, обвиняемый неоднократно публиковал материалы, содержащие оскорбления представителей власти, общественности. В отношении ряда жертв он распространял заведомо ложные сведения о совершении ими преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы.

В одном из случаев обвиняемый принуждал знакомую к действиям сексуального характера, угрожая распространением компрометирующей информации. Получив отказ, Серенко разместил в интернет-канале материалы клеветнического характера в отношении потерпевшей и ее близких.

Следствие утверждает, что обвиняемый также опубликовал в открытом доступе материалы порнографического характера. Также автор канала разместил на своем интернет-ресурсе тексты, содержание которых имеет признаки реабилитации нацизма.

Серенко обвиняется в клевете, оскорблении представителя власти, вымогательстве, реабилитации нацизма, понуждении к действиям сексуального характера, незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Вину Михаил Серенко полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд.

"Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что Центральный районный суд Волгограда оставил блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве, под стражей до 29 ноября.