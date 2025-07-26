Серенко столкнулся с новыми обвинениями после ареста

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Депутат Волгоградской областной думы написал заявление на арестованного политолога Михаила Серенко, обвинив его в клевете. Волгоградское издание опубликовало обращение бойцов СВО, которые сочли одну из публикаций в Telegram-канале, в авторстве которого следствие обвиняет Серенко, дискредитацией вооруженных сил.

Как писал "Кавказский узел", политолог, бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко 22 июля был задержан по делу о публичном оправдании нацизма и вымогательстве. 24 июля суд арестовал его до 18 сентября, избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме. Михаил Серенко, арестованный в Волгограде по обвинению в реабилитации нацизма, никогда не был оппозиционером и не критиковал правительство, указал журналист. Репрессивные законы позволяют организовать уголовное преследование любого человека, возразил политолог.

Следствие считает, что администратор и автор канала "Остров свободы" публиковал материалы с компрометирующими сведениями о жителе Волгограда и требовал у него деньги "за прекращение распространения позорящих публикаций". Публичное оправдание нацизма задержанному вменяется в связи с публикациями от марта 2025 года. Психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в текстах есть "совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".

Депутат Волгоградской областной думы от ЛДПР Алексей Логинов подал заявление в Следком в связи с публикацией в Telegram-канале "Остров свободы". "Сегодня я принял для себя решение написать заявление в следственный комитет в Центральном районе, так как обо мне также распространялась лживая информация, оскорбляющая честь и достоинство. В свою очередь, также призываю всех пострадавших от действий этого канала прийти и написать заявление", - заявил он на видео, опубликованного в его Telegram-канале РИАЛогиноv.

По данным издания "Высота 102", ряд коллег депутата, о ком появлялись посты на канале Серенко, также намеревались написать заявление.

Также издание опубликовало видео, записанное участниками СВО, в котором они выразили возмущение в связи с публикациями в Telegram-канале "Остров свободы" о бывшем депутате Волгоградской областной думы Александре Осипове и его сыне и сочли размещенную информацию дискредитацией вооруженных сил РФ. Также они пригласили Серенко "на передовую"

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