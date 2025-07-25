Аналитики поспорили о мотивах ареста Михаила Серенко

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Михаил Серенко, арестованный в Волгограде по обвинению в реабилитации нацизма, никогда не был оппозиционером и не критиковал правительство, указал журналист Вячеслав Лемкус. Репрессивные законы позволяют организовать уголовное преследование любого человека, возразил политолог Александр Сайгин.

Как писал "Кавказский узел", политолог, бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко 22 июля был задержан по делу о публичном оправдании нацизма и вымогательстве. 24 июля суд арестовал его до 18 сентября, избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Следствие считает, что администратор и автор канала публиковал материалы с компрометирующими сведениями о жителе Волгограда и требовал у него деньги "за прекращение распространения позорящих публикаций". Публичное оправдание нацизма задержанному вменяется в связи с публикациями от марта 2025 года. Психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в текстах есть "совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".

Семья Михаила Серенко сейчас ищет адвоката, так как назначенный судом адвокат их не устраивает, сообщил источник корреспонденту "Кавказского узла". На заседании в Центральном райсуде Волгограда Михаил Серенко просил назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест, но суд отказал ему в этом, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Журналист Вячеслав Лемкус заявил корреспонденту "Кавказского узла", что никогда не считал Михаила Серенко своим коллегой, хотя его называли журналистом, поскольку он был основателем городского издания "Остров свободы".

"Он был чиновником, и не самым выдающимся, депутатом был тоже никаким. В общем для власти Михаил был вполне безопасен, а для общества - бесполезен, пока, вот, не взялся за блогерство-журналистику. Не его это дело. Он ничего не знает о журналистской этике, о подаче сложного материала, о необходимости представления альтернативных мнений в конфликтных ситуациях и работе с экспертами", - сказал Лемкус.

Журналист напомнил, что Михаил Серенко не был оппозиционным блогером и политологом: "он всегда держал себя в рамках административного оптимизма". По словам Вячеслава Лемкуса, он не встречал публикаций Михаила Серенко с критикой правительства. Тем не менее он считает, что обыск по делу о мятеже ЧВК "Вагнер", проведенный два года назад, самому Серенко стоило считать предупреждением.

В июне 2023 года силовики в Волгограде провели обыск в квартире Михаила Серенко, после чего он был допрошен как свидетель по уголовному делу о вооруженном мятеже Евгения Пригожина. Тогда Серенко заявил, что не знает никого из "вагнеровцев" и не одобряет деятельность ЧВК. "Я не понимаю, почему меня привлекли в качестве свидетеля по этому делу", - недоумевал тогда он.

"Понятно, что тот обыск был предупреждающим. Михаил, похоже, этого не понял или был уверен в своей неприкосновенности, либо на законы надеялся. Но если ты наехал на важную персону, рано или поздно за тобой придут", - считает Лемкус.

Волгоградский политолог Александр Сайгин выразил поддержку Михаилу Серенко. "Человек он (Михаил Серенко) неоднозначный и по жизни острый на язык, но у меня к нему претензий нет. Мы хорошо общались, и на мои просьбы личного характера он всегда отзывался. Я своего хорошего отношения к нему не скрываю. При этом понимаю, что он многим мозоли отдавил. Иногда не самым этичным образом. Иногда сильно незаслуженно. Но он и не золотой червонец, чтобы нравиться всем. И что-то я не припомню, чтобы кто-то попытался в открытую, лицом к лицу, предъявить ему претензии", - написал Сайгин в своем Telegram-канале.

Критикам Серенко Александр Сайгин напомнил, что подобное уголовное преследование может затронуть любого. "Те, кто радостно начал назначать его "пособником" и "подельником", почему-то свято верят, что завтра не придут за ними. Ребята, то, что вы не отправились вслед за Серенко - это не ваша заслуга и не показатель наличия у вас белого пальто, а просто за вас еще не взялись. А с новыми принятыми законами, поверьте, ваши шансы на посадку сильно увеличились. И, да, напомню, что пока Серенко только подозревается, а не осужден по тем двум статьям, которые ему вменяют", - высказался политолог.

Юрист усомнился в обоснованности обвинения в реабилитации нацизма

Следственный комитет не сообщают о нюансах уголовного дела против политолога, в пресс-службе ведомства ссылаются на тайну следствия. Уголовный кодекс РФ наказывает за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, и под "приговором Международного военного трибунала" понимается один из приговоров Нюрнбергского процесса, а именно тот, который был вынесен 1 октября 1946 года, пояснил эксперт в области Международного права Роман Мельниченко.

"Этот приговор осуждает конкретных людей (19 осужденных) и устанавливает три группы фактов", - сказал Мельниченко корреспонденту "Кавказского узла". Первый факт состоит в том, что некоторые лидеры Третьего рейха совершили преступление против мира, то есть планировали и развязали военные действия, второй - что некоторые лидеры Третьего рейха совершили преступления против человечности, то есть совершали геноцид, а третий - что некоторые лидеры Третьего рейха совершили военные преступления, то есть нарушали правила ведения военных действий. "Весьма маловероятно, что Михаил Серенко отрицал какой-либо из этих фактов", - полагает Роман Мельниченко.

Из приговора Международного военного трибунала не следует, что другие участники событий, например, руководство Франции или Советской России, не совершали в этот период преступления против мира, человечности или военные преступления. "Тренд на обеление руководства СССР и вооруженных сил антигитлеровской коалиции при помощи приговора Международного военного трибунала вызывает у международников недоуменное пожатие плечами. Ведь то, что некоторые лидеры Третьего рейха развязывали войну, не отменяет того, что в ее развязывании принимали участие и лидеры других государств. То, что совершались военные преступления, не отменяет того, что их могли совершать и бойцы армий антигитлеровской коалиции", - сказал Мельниченко.

Роман Мельниченко из собственного опыта знаком с экспертами-лингвистами, которые выступают в судах на стороне обвинения. "Эти эксперты постоянно расширяют свою экспертность, став, по-видимому, уже специалистами в области международного права, а именно права войны (Jus belum) и международного уголовного права. И они, конечно, найдут, и обоснуют все во всем. Дело Михаила Серенко выглядит как попытка выдать бессрочную индульгенцию богоизбранному народу и его вождям", - сказал Роман Мельниченко.

Брат Михаила Серенко, известный волгоградский политолог Андрей Серенко, уклонился от комментариев по поводу ареста родственника, другие члены его семьи отказались разговаривать с журналистами.

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