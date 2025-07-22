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18:58, 22 июля 2025

Волгоградский политолог задержан по делу о публичном оправдании нацизма

Михаил Серенко (слева) во время задержания. 22 июля 2025 г. Фото: СК России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политолог, бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко задержан по делу о публичном оправдании нацизма и вымогательстве. 

О задержании в Волгограде “администратора интернет-канала” заявил сегодня региональный Следком, не сообщая ни имени задержанного, ни названия канала. Мужчина подозревается в вымогательстве и публичном оправдании нацизма, утверждают в ведомстве. 

Следствие считает, что в августе-сентябре 2024 года администратор и автор канала опубликовал материал с компрометирующими сведениями о жителе Волгограда, после чего потребовал у мужчины 300 тысяч рублей “за прекращение распространения позорящих публикаций”. Потерпевший платить отказался. Посты с порочащими потерпевшего сведениями публиковались в канале с сентября 2024 года по февраль 2025 года, после чего мужчина вновь получил звонок с предложением заплатить за прекращение публикаций, но уже 350 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте областного управления Следкома. 

Публичное оправдание нацизма задержанному вменяется в связи с публикациями, размещенными в сети в марте 2025 года. Психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в текстах есть “совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала”.

В задержании подозреваемого участвовали сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии, в доме у него и его помощницы прошли обыски с изъятием электронных носителей информации. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Задержанный - политолог и бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко, который был основателем городского издания “Остров свободы”, сообщило издание V1. Серенко связывали с одноименным Telegram-каналом, на который подписаны 13 тысяч пользователей мессенджера, хотя сам он принадлежность к каналу отрицал. В качестве одной из возможных причин задержания Серенко источник назвал посты в Telegram-канале “Остров свободы” от 21 марта 2025 года. Они были посвящены бомбардировке Сталинграда 23 августа 1942 года, утверждает издание.

По словам дочери Михаила Серенко, его заставили признаться перед камерой в администрировании анонимного Telegram-канала, не дали связаться с адвокатом и не разрешили взять из дома таблетки. Одна из понятых при сегодняшнем обыске участвовала в качестве понятой в обыске у Серенко, прошедшем в июне 2023 года, сообщает “Осторожно, новости”.

Михаил Серенко — политолог, публицист и преподаватель, в прошлом руководил администрацией Тракторозаводского района Волгограда и был депутатом Волгоградской гордумы. Статья о публичной реабилитации нацизма, вмененная Серенко (часть 2 статьи 354.1 УК России) предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ, статья о вымогательстве в крупном размере - до семи лет.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2023 года силовики в Волгограде провели обыск в квартире Михаила Серенко, после чего он был допрошен как свидетель по уголовному делу о вооруженном мятеже Евгения Пригожина.

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Автор: "Кавказский узел"

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