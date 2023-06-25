Волгоградский политолог допрошен по делу о мятеже Пригожина

25 июня 2023, 14:23

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Силовики в Волгограде провели обыск в квартире политолога Михаила Серенко, после чего он был допрошен как свидетель по уголовному делу о вооруженном мятеже Евгения Пригожина.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина", в которой приведены также подробности событий. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

24 июня в 22 мск в квартире журналиста и политолога Михаила Серенко сотрудники ФСБ провели обыск. Ему предъявили постановление, из которого следует, что Серенко привлекают в качестве свидетеля по уголовному делу о мятеже ЧВК "Вагнер".

"Изъяли телефоны домашний и редакционный. Процедура обыска была долгой. Я ожидал прихода оперативников, так как ранее обыски прошли у некоторых моих волгоградских коллег. Жена и дочь были напуганы и взволнованы. Обыск продолжался полтора часа, после чего меня доставили к следователю на допрос", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Серенко.

Допрос, по его словам, был коротким. Следователь задал всего два вопроса: как Михаил Серенко относится к ЧВК "Вагнер", и нет ли у него знакомых среди бойцов "Вагнера". На первый вопрос Серенко, по его словам, ответил, что отношение ко всем ЧВК у него отрицательное. "Я за то, чтобы армия занималась всеми этими вопросами", - процитировал Серенко свой ответ следователю.

По его словам, на второй вопрос он ответил, что знакомых среди "вагнеровцев" у него нет. После допроса Михаила Серенко отвезли домой. "Следователь был вежлив. Удивительно приятный и толковый специалист. Оперативники - с чувством юмора. Который, впрочем, мои жена и дочь не оценили", - сказал Михаил Серенко.

Он выразил непонимание привлечением его к делу о мятеже. "Я не понимаю, почему меня привлекли в качестве свидетеля по этому делу. Видимо, поиск пособников мятежа идёт сейчас по всей стране. Вот и меня захватила волна", - сказал Серенко.

Михаил Серенко — известный политолог, публицист, преподаватель высшей школы, в прошлом руководил администрацией Тракторозаводского района Волгограда и был депутатом Волгоградской гордумы, сообщил в ночь на 25 июня "Блокнот Волгограда".

По словам супруги Серенко, во время обыска "забрали всю технику, за исключением наших личных мобильных телефонов и двух старых планшетов". "Самое ужасное, что ему даже не дали позвонить адвокату, обратившись за гарантированной законом защитой. Нам тоже такой возможности не дали", - рассказала она. Созвониться с адвокатом и попросить о помощи жена и дочь Михаила Серенко смогли только после того, как его увезли, пишет издание.

Напомним, 24 июня офис ЧВК "Вагнер" в Волгограде был оцеплен силовиками, сообщили очевидцы. Днем силовиков у здания, где располагается офис, уже не было. Кроме того, по словам очевидцев, рабочие в Волгограде начали снимать флаги "Вагнера" и развешанные по городу баннеры ЧВК.

В тот же день стало известно, что офис ЧВК "Вагнер" в Астрахани приостановил заключение контрактов с бойцами на фоне уголовного преследования Евгения Пригожина.

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