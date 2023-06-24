Офис "Вагнера" в Астрахани приостановил работу

24 июня 2023, 18:52

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Астраханский офис ЧВК "Вагнер" приостановил заключение контрактов с бойцами на фоне уголовного преследования Евгения Пригожина.

Как писал "Кавказский узел", офис ЧВК "Вагнер" в Волгограде сегодня был оцеплен силовиками, сообщили очевидцы. Днем силовиков у здания, где располагается офис, не было, передал корреспондент "Кавказского узла".

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Астраханский офис ЧВК «Вагнер» приостановил работу и заключение контрактов, сообщает сегодня со ссылкой на сотрудника офиса "Коммерсант". Сотрудник офиса не смог ответить на вопрос, когда возобновится работа, пишет издание.

Напомним, сегодня Евгений Пригожин в сопровождении вооруженных бойцов зашел на территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, где озвучил угрозы и ультиматумы заместителю министра обороны, бывшему главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову и заместителю начальника генштаба Владимиру Алексееву. Пригожин потребовал встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым.

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