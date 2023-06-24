Волгоградцы сообщили о силовиках у местного офиса "Вагнера"

24 июня 2023, 17:01

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Офис ЧВК "Вагнер" в Волгограде сегодня был оцеплен силовиками, сообщили очевидцы. Днем силовиков у здания, где располагается офис, не было, проинформировал корреспондент "Кавказского узла" из Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Сегодня около штаба ЮВО произошел взрыв, после чего началось движение военной техники.

Бойцы "Вагнера" начали устанавливать в центре Ростова-на-Дону шлагбаумы из противотанковых мин, сообщили очевидцы. Ранее Рамзан Кадыров раскритиковал Евгения Пригожина и заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии по Чечне уже выехали для подавления мятежа. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

В здании на улице Рабоче-Крестьянская, 30 в Волгограде, где располагается офис "Вагнера", находятся десятки офисов различных организаций. Охранник на ресепшене сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не знает, на каком этаже находится офис "Вагнера", при этом внутрь здания пропустить отказался. По словам охранника, журналисты сегодня уже пытались пройти к офису "Вагнера".

На стендах около здания таблички офиса "Вагнер" уже не было, висела только реклама военной службы, передал в 12.33 мск корреспондент "Кавказского узла", посетивший адрес для проверки информации об оцеплении офиса силовиками.

Около здания две женщины сидели на лавочках и плакали. Они пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что пришли, чтобы узнать о судьбе родственников, которые сейчас находятся в ЧВК "Вагнер", но им отказались предоставить информацию. "Сказали - идите в военкомат, здесь ничего вам не скажут", - сообщила одна из женщин. Назвать свои имена женщины отказались.

По словам одной из женщин, ее родственник "и раньше редко звонил оттуда, а сейчас совсем пропал". "Месяц ничего о нем не знаем уже". Одна из женщин пояснила, что ее родственник ушел добровольцем, до этого "два года сидел без работы". Вторая сказала, что ее родственник заключил контракт, отбывая наказание в одной из колоний.

Трое мужчин в гражданской одежде, стоявших у входа в здание, подошли к корреспонденту "Кавказского узла" и попросили показать удостоверение. При этом сами представиться отказались, сообщив, что "просто из любопытства" интересуются.

Офис ЧВК «Вагнер» в доме № 30 по улице Рабоче-Крестьянской сегодня был оцеплен силовиками, при этом "символика ЧВК всё еще висит на входе", сообщило в 11.44 мск со ссылкой на очевидцев V1.ru.

По словам волгоградцев, внутрь никого не пускают. "На проходной стоят родственники погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Говорят, что пришли за наградами. Но правоохранители никого не пускают", - привело издание слова одного из горожан.

Около офиса ЧВК «Вагнер» не наблюдалось сотрудников правоохранительных органов, сообщил в 14.32 мск «Блокнот Волгограда». По словам местного работника, здесь действительно раньше был офис ЧВК «Вагнер», но сейчас он не работает. При этом в здание офиса никого не пускают, пишет издание.

Кроме того, по словам очевидцев, рабочие в Волгограде снимают флаги ЧВК «Вагнер» и развешанные по городу баннеры. В частности, сегодня флаг частной военной компании был снят с флагштока, где флаг соседствовал с флагами России, Волгограда и Волгоградской области, сообщает издание.

Напомним, сегодня Евгений Пригожин в сопровождении вооруженных бойцов зашел на территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, где озвучил угрозы и ультиматумы заместителю министра обороны, бывшему главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову и заместителю начальника генштаба Владимиру Алексееву. Пригожин потребовал встречи с министром обороны Шойгу и начальником генштаба Герасимовым.

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