Пригожин в штабе ЮВО озвучил ряд ультиматумов Евкурову

24 июня 2023, 13:31

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в сопровождении вооруженных бойцов зашел на территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, где озвучил угрозы и ультиматумы заместителю Шойгу, бывшему главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову и заместителю Герасимова Владимиру Алексееву. Пригожин потребовал встречи с министром обороны Шойгу и начальником генштаба Герасимовым.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Владимир Путин назвал обстановку в городе сложной.

Юнус-Бек Евкуров в 2008-2019 годах занимал должность главы Ингушетии, с 8 июля 2019 года он один из заместителей министра обороны, говорится в биографической справке "Кавказского узла".

Видео разговора Евгения Пригожина с Юнус-Беком Евкуровым и еще одним представителем Минобороны Владимиром Алексеевым опубликовано сегодня в 7:24 мск в телеграм-канале "Разгрузка Вагнера" с краткой аннотацией "ЧВК Вагнер в штабе ЮФО в Ростове". В 7:29 оно также было опубликовано в телеграм-канале "Ростов Главный" с более подробной аннотацией. "Евгений Пригожин сейчас в штабе ЮВО в Ростове. Слева от Пригожина сидит Евкуров (заместитель [министра обороны Сергея] Шойгу), а справа Алексеев (заместитель [начальника генштаба Валерия] Герасимова). Оба представители МО РФ. Пригожин объявил, что ЧВК Вагнер блокировали Ростов и позже планируют пойти на Москву. Также он требует, чтобы ему выдали Шойгу и Герасимова", - говорится в аннотации к ролику.

Видео начинается с того, что Пригожин в сопровождении вооруженных бойцов направляется к беседке, где сидят Евкуров и Алексеев. Лиц бойцов, сопровождающих Пригожина, когда он идет по территории штаба ЮВО, в кадре не видно. "Толпой не ходим, рассредоточиться надо", - говорит один из них.

Пригожин садится между Алексеевым и Евкуровым, начинается диалог. Пригожин озвучивает заместителю Герасимова угрозы о том, что будет сбивать воздушные средства Минобороны. Евкуров вступает в диалог обращенной к Пригожину фразой: "А вы уверены?". Пригожин говорит Евкурову, что уверен в своих силах . "Собьем все, если будете их посылать. Потому что вы долбите по мирным жителям", - заявляет Пригожин.

Он обвиняет заместителя Шойгу в том, что силы генштаба "только что развалили автобус с людьми". Евкуров отвечает, что в первый раз слышит об этом. Затем Пригожин усиливает словесную атаку на Евкурова словами "кто вы такой, чтобы со мной на "ты" разговаривать?". "Я на "ты" не разговаривал, я говорил, не надо обобщать", - отвечает Евкуров. Держится он при этом спокойно, в то время как Алексеев проявляет больше эмоций, пытаясь перебить речь Пригожина, обращенную к Евкурову.

"Ну давайте думать, что делать-то будем?" - спрашивает Евкуров Пригожина. "Мы хотим получить начальника генштаба и Шойгу", - сообщает Пригожин, адресуя это требование Алексееву. "Забирайте", - в шутливой манере говорит Алексеев, перебивая Пригожина. "Пока их не будет, - продолжает Пригожин, - мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем на Москву". Евкуров, не проявляя на вид эмоций, спокойно просит Пригожина "своих отсюда вывести". "Нет, ни в коем случае. Ребята будут находиться здесь", - перебивает Евкурова Пригожин.

"Мы вам не мешаем управлять войсками", - говорит Евкурову Пригожин. Евкуров соглашается, что не мешают. В этот момент Евкурову поступает звонок по мобильному телефону, и он отвлекается от диалога. В это время Пригожин обрушивает на заместителя Шойгу поток обвинений, касающихся действий Минобороны в отношении "ребят" Пригожина. "Мы пришли сюда, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем", - резюмирует Пригожин. Затем он обращается к Евкурову со словами: "Послушайте. Если бы вы разговаривали с нами в нормальном тоне, мы бы сюда на танках не приехали".

"Вы считаете, что все, что вы сейчас делаете, правильно?" - спрашивает Евкуров Пригожина. "Абсолютно правильно. Мы спасаем Россию", - отвечает Пригожин. На этих словах Пригожина видео длительностью 2 минуты 42 секунды обрывается.

По состоянию на 13.23 мск, под публикацией размещено 369 комментариев. Авторы большинства из них, обращаясь к другим участникам дискуссии в оскорбительном тоне и с использованием ненормативной лексики, поспорили об обоснованности действий Пригожина.

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