Бойцы "Вагнера" устанавливают минные шлагбаумы в Ростове-на-Дону

24 июня 2023, 14:41

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Бойцы ЧВК "Вагнер" начали устанавливать в центре Ростова-на-Дону шлагбаумы из противотанковых мин, сообщили очевидцы. Источник в силовых структурах подтвердил эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Владимир Путин назвал обстановку в городе сложной.

Бойцы "Вагнера" устанавливают в Ростове-на-Дону минные шлагбаумы из противотанковых ТМ-62, сообщает телеграм-канал "Че по Ростову" со ссылкой на очевидцев.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны вооруженные бойцы около пикапа с пулеметной установкой, припаркованного на перекрестке. Бойцы вдвоем несут устройство, такое же устройство лежит на тротуаре.

Информацию очевидцев подтвердил источник в правоохранительных органах, пишет 161.ru. "Сейчас все силы направлены на то, чтобы обезоружить бойцов "Вагнера", которые устанавливают в центре города противоминные (так в публикации. - Прим. "Кавказского узла") шлагбаумы. Всем горожанам рекомендуется не выходить из дома и по возможности не выезжать на транспорте", - сказал силовик.

Минные шлагбаумы устанавливаются в квартале возле штаба Южного военного округа, пишет издание.

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