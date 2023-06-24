24 июня 2023, 14:41

Бойцы "Вагнера" устанавливают минные шлагбаумы в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали устанавливать в центре Ростова-на-Дону шлагбаумы из противотанковых мин, сообщили очевидцы. Источник в силовых структурах подтвердил эту информацию.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Владимир Путин назвал обстановку в городе сложной.

Бойцы "Вагнера" устанавливают в Ростове-на-Дону минные шлагбаумы из противотанковых ТМ-62, сообщает телеграм-канал "Че по Ростову" со ссылкой на очевидцев.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны вооруженные бойцы около пикапа с пулеметной установкой, припаркованного на перекрестке. Бойцы вдвоем несут устройство, такое же устройство лежит на тротуаре.

Информацию очевидцев подтвердил источник в правоохранительных органах, пишет 161.ru. "Сейчас все силы направлены на то, чтобы обезоружить бойцов "Вагнера", которые устанавливают в центре города противоминные (так в публикации. - Прим. "Кавказского узла") шлагбаумы. Всем горожанам рекомендуется не выходить из дома и по возможности не выезжать на транспорте", - сказал силовик.

Минные шлагбаумы устанавливаются в квартале возле штаба Южного военного округа, пишет издание.

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Примечание:

"Взрыв произошел около военного штаба в Ростове-на-Дону", "Ростовские силовики приведены в готовность на фоне конфликта Пригожина и Минобороны", "Кадыров раскритиковал Пригожина за мятеж".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 июня 2023, 15:41

24 июня 2023, 15:03

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24 июня 2023, 13:31

  • Пригожин в штабе ЮВО озвучил ряд ультиматумов Евкурову

    Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в сопровождении вооруженных бойцов зашел на территорию штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, где озвучил угрозы и ультиматумы заместителю Шойгу, бывшему главе Ингушетии Юнус-беку Евкурову и заместителю Герасимова Владимиру Алексееву. Пригожин потребовал встречи с министром обороны Шойгу и начальником генштаба Герасимовым.

24 июня 2023, 12:41

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