Волгоградский политолог арестован на два месяца

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Бывший депутат гордумы Волгограда, политолог Михаил Серенко арестован до 18 сентября по делу о реабилитации нацизма и вымогательстве. Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", политолог, бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко задержан по делу о публичном оправдании нацизма и вымогательстве.

Следствие считает, что в августе-сентябре 2024 года администратор и автор канала опубликовал материал с компрометирующими сведениями о жителе Волгограда, после чего потребовал у мужчины 300 тысяч рублей "за прекращение распространения позорящих публикаций". Потерпевший платить отказался. Посты с порочащими потерпевшего сведениями публиковались в канале с сентября 2024 года по февраль 2025 года, после чего мужчина вновь получил звонок с предложением заплатить за прекращение публикаций, но уже 350 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте областного управления Следкома. Публичное оправдание нацизма задержанному вменяется в связи с публикациями, размещенными в сети в марте 2025 года. Психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в текстах есть "совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".

Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему главе Тракторозаводского района и депутату Волгоградской городской думы, журналисту и политологу Михаилу Серенко. Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Михаил Серенко арестован до 18 сентября, сообщило сегодня издание V1.

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. Серенко категорически отрицал свою причастность к Telegram-каналу "Остров свободы", пишет "Высота 102".

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2023 года силовики в Волгограде провели обыск в квартире Михаила Серенко, после чего он был допрошен как свидетель по уголовному делу о вооруженном мятеже Евгения Пригожина.

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