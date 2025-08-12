×

Кавказский узел

13:43, 12 августа 2025

Серенко стал фигурантом четвертого уголовного дела

Михаил Серенко. Фото: https://volgograd-trv.ru/news/proisshestvija/99575-v-volgograde-administratora-telegram-kanala-mihaila-serenko-podozrevajut-v-oborote-pornografii.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело о клевете расследуется в отношении политолога и бывшего депутата гордумы Волгограда Михаила Серенко, против которого ранее были возбуждены дела о публичном оправдании нацизма, вымогательстве и распространении порнографии. 

Как писал "Кавказский узел", политолог, бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко 22 июля был задержан по делу о публичном оправдании нацизма и вымогательстве. 24 июля суд арестовал его до 18 сентября. Серенко никогда не был оппозиционером и не критиковал правительство, указал волгоградский журналист. После ареста депутат волгоградской облдумы написал на Серенко заявление, обвинив его в клевете, а военные сочли одну из публикаций в Telegram-канале, автором которого следствие называет Серенко, дискредитацией вооруженных сил.  Следствие возбудило против Серенко дело о распространении порнографии.

Следствие полагает, что администратор и автор канала "Остров свободы" публиковал материалы с компрометирующими сведениями о жителе Волгограда и требовал у него деньги "за прекращение распространения позорящих публикаций". Публичное оправдание нацизма задержанному вменяется в связи с публикациями от марта 2025 года. Психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в текстах есть "совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".

В отношении администратора интернет-канала, обвиняемого в вымогательстве, публичном оправдании нацизма и незаконной публичной демонстрации порнографических материалов, возбуждено новое уголовное дело, сообщило сегодня управление Следкома России по Волгоградской области.  

По версии следствия, в апреле 2025 года Серенко познакомился с местной жительницей, которой предложил романтические отношения, но получил отказ. В июле 2025 года, подозреваемый в сети Интернет распространил о ее молодом человеке ложные сведения о совершении последним преступления против неприкосновенности и половой свободы личности. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье  о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК РФ)/ Все уголовные дела объединены в одном производстве. 

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше