Серенко стал фигурантом четвертого уголовного дела

Дело о клевете расследуется в отношении политолога и бывшего депутата гордумы Волгограда Михаила Серенко, против которого ранее были возбуждены дела о публичном оправдании нацизма, вымогательстве и распространении порнографии.

Как писал "Кавказский узел", политолог, бывший депутат гордумы Волгограда Михаил Серенко 22 июля был задержан по делу о публичном оправдании нацизма и вымогательстве. 24 июля суд арестовал его до 18 сентября. Серенко никогда не был оппозиционером и не критиковал правительство, указал волгоградский журналист. После ареста депутат волгоградской облдумы написал на Серенко заявление, обвинив его в клевете, а военные сочли одну из публикаций в Telegram-канале, автором которого следствие называет Серенко, дискредитацией вооруженных сил. Следствие возбудило против Серенко дело о распространении порнографии.

Следствие полагает, что администратор и автор канала "Остров свободы" публиковал материалы с компрометирующими сведениями о жителе Волгограда и требовал у него деньги "за прекращение распространения позорящих публикаций". Публичное оправдание нацизма задержанному вменяется в связи с публикациями от марта 2025 года. Психолого-лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что в текстах есть "совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала".

В отношении администратора интернет-канала, обвиняемого в вымогательстве, публичном оправдании нацизма и незаконной публичной демонстрации порнографических материалов, возбуждено новое уголовное дело, сообщило сегодня управление Следкома России по Волгоградской области.

По версии следствия, в апреле 2025 года Серенко познакомился с местной жительницей, которой предложил романтические отношения, но получил отказ. В июле 2025 года, подозреваемый в сети Интернет распространил о ее молодом человеке ложные сведения о совершении последним преступления против неприкосновенности и половой свободы личности. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье о клевете (часть 5 статьи 128.1 УК РФ)/ Все уголовные дела объединены в одном производстве.

