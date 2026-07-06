Сельчане в Дагестане пожаловались на невыплату компенсаций после наводнения

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Жители села Адильотар записали видеообращение к Путину с просьбой взять под личный контроль ситуацию с выплатами и передачей жилищных сертификатов пострадавшим в результате весеннего наводнения в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в селах Адильотар и Тутлар до сих пор не просохла земля после наводнения, некоторые подвалы остаются затопленными. Жители в основном вернулись в свои дома, комиссии по оценке нанесенного ущерба продолжают работу без привязки к конкретным срокам. Некоторые жители сел Адильотар и Кадыротар спустя три месяца после наводнения все еще не получили компенсации за поврежденное имущество. Один из сельчан предположил, что затянувшаяся оценка ущерба может быть связана со статусом населенных пунктов.

В Адильотарском сельсовете (в него входят села Адильотар, Кадыротар и Тутлар) в результате наводнения было повреждено около 500 домов. Жители этих сёл лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Обязательные выплаты за погибший скот в Дагестане не предусмотрены, отметили ранее юристы. 16 июня жители Адильотара и Кадыротара сообщили, что большинство из них уже получили компенсации и единовременную помощь, но некоторые никак не получат ее.

Обращение жителей села Адильотар к президенту России опубликовал Telegram-канал "Штаб Дагестана!", насчитывающий более пяти тысяч подписчиков. К 22.30 мск публикация набрала более 400 просмотров.

"Обращаемся к вам от безысходности и с последней надеждой на помощь. Просим вас взять под личный контроль процесс выплат компенсаций и строительства домов для жителей нашего села", - говорят собравшиеся сельчане на видео.

Сельчане высказали опасения, что этой зимой они могут остаться без жилья. Прошло уже три месяца с момента наводнения, однако за это время ситуация практически не изменилась.

"Наши дома остаются разрушенными, строительство нового жилья не начиналось. Мы не получили ни выплат на строительство домов, ни жилищных сертификатов. Основной причиной сложившейся ситуации является река Акташ. Меры по устранению этой проблемы не принимаются. Мы не знаем, что нам делать, мы хотим лишь одного - жить спокойно и безопасно", - заключили жители Адильотара.

Сегодня утром администрация Хасавюртовского района отчиталась в Telegram-канале, что глава района на месте проинспектировал ход подготовительных работ в селе Адильотар.

"В настоящее время на объекте ведутся работы по засыпке и выравниванию территории. Отмечается, что данный этап находится на завершающей стадии. С понедельника планируется приступить к следующему этапу - строительству быстровозводимого модульного здания школы", - говорится в сообщении администрации

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".