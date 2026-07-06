Движение транспорта по двум мостам в Дагестане перекрыто из-за их обрушения

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В Казбековском районе закрыто движение по мосту из-за просадки пролетного строения вследствие излома, а в Табасаранском районе у моста размыло фундамент и произошло обрушение опоры.

В Дагестане повреждены мосты в двух районах, движение по ним закрыто.

В Казбековском районе перекрыто движение по мосту на автодороге "Подъезд к селу Ленинаул от автодороги Хасавюрт - Тлох через село Алмак и Калининаул". На мосту произошла просадка пролетного строения из-за излома. Объезд осуществляется по автодороге "Хасавюрт - Тлох", затем по муниципальной дороге "Подъезд к селу Калининаул", пишет 5 июля "Интерфакс".

В Табасаранском районе закрыто движение на федеральной автодороге "Кавказ" на участке 45+400 км, на мосту произошло обрушение левобережной опоры и пролетного строения из-за размыва фундамента. Разрушение произошло из-за ливней и критического подъема уровня воды в реке Рубас. Объезд организован по автодороге "Дербент - Хучни - Хив" с подъездом от федеральной автодороги "Кавказ - Сиртич - Татиль" к селу Цухтыг, его общая протяженность составляет почти 10 километров.

Напомним, что в конце марта - начале апреля десятки участков дорог в Дагестане были закрыты после наводнений, оползней, а в горных районах - после сходов лавин и метелей. Паводки, прошедшие этой весной на Северном Кавказе, стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

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