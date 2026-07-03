Гадирли Вугар

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Вугар Гадирли (Гадиров) – азербайджанский оппозиционный активист, ветеран Карабахской войны, член Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). В декабре 2025 года был арестован по уголовному делу, которое правозащитники считают политически мотивированным. 30 июня 2026 года приговорен к двум годам заключения.

Приговор

30 июня 2026 года Имишлинский районный суд признал Вугара Гадирли виновным по статье о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (228.1 УК Азербайджана) и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима . Представители ПНФА назвали процесс «закрытым политическим судилищем», защита заявила о намерении подать апелляцию в Ширванский апелляционный суд.

Судебный процесс и голодовка

Когда следствие завершилось, дело было передано в Имишлинский районный суд, что, по мнению адвокатов, создавало дополнительные сложности для общественного контроля над процессом. Защита на судебных слушаниях неоднократно заявляла о нарушениях прав оппозиционера: звучали доводы об отсутствии независимых понятых, непрозрачности процедуры обыска, игнорировании ходатайств адвокатов. Гадирли на протяжении всего процесса категорически отрицал свою вину .

В ходе слушаний защита настаивала, что пистолет, ставший основанием для обвинения, был подброшен сотрудниками полиции во время обыска. На отсутствие независимых понятых, нарушения процедуры и политическую мотивацию дела указывали правозащитники .

Состояние здоровья Гадирли стало одним из ключевых факторов, обсуждавшихся в суде. Он является инвалидом, перенес тяжелые ранения во время боевых действий в Карабахе и страдает хроническими заболеваниями. Находясь в Бакинском СИЗО №1, он неоднократно жаловался на отсутствие медицинской помощи.

В феврале 2026 года Гадирли объявил голодовку, протестуя против условий содержания и политического характера преследования. Его родственники сообщали, что Гадирли не передают лекарства, в которых он нуждается. В марте близкие сообщили, что состояние здоровья Гадирли ухудшилось, но необходимую медицинскую помощь ему не оказывают. Суд отклонял все ходатайства защиты.

Арест

12 декабря 2025 года силовики в штатском провели обыск в кафе, где Вугар Гадирли работал, а затем и в его доме. После обысков активист был задержан и арестован на три месяца Наримановским районным судом Баку. Позднее этот срок неоднократно продлевался.

По версии следствия, в ходе обыска у него был «обнаружен» пистолет, что стало основанием для обвинения по статье 228.1 УК Азербайджана – незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия.

Руководство ПНФА заявило, что обвинение полностью сфабриковано, а оружие подброшеноо для того, чтобы изолировать активиста от политической деятельности в регионе. Арест Гадирли – «это еще одно беззаконие в рамках репрессивной политики против ПНФА», которое стало подтверждением предвзятости к ПНФА и «исполнения политического заказа», заявили в партии. Правозащитные организации включили его в списки политзаключенных .

Биография

Вугар Гадирли – ветеран Карабахской войны и член Имишлинской районной организации Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). В ходе боевых действий получил тяжелые ранения, что привело к инвалидности II группы.

Проживал и работал в Имишли в местном кафе. Участвовал в региональной политической жизни, поддерживая инициативы ПНФА. Так, он протестовал против пророссийской пропаганды, которую в Имишлинском районе вел бывший глава общественного совета аксакалов (старейшин) района Салех Самедов. Последний даже подавал на Гадирли в суд в порядке частного обвинения в клевете, однако после того, как Самедов 9 мая провел мероприятия с поднятием флага СССР и георгиевскими лентами, его самого арестовали, рассказал глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

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