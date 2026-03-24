Ухудшение состояния оппозиционера Гадирли встревожило близких

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья арестованного в Азербайджане Вугара Гадирли ухудшилось, но необходимую медпомощь ему не оказывают, рассказали родственники оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Вугар Гадирли (Гадиров) объявил в изоляторе голодовку в знак протеста против уголовного преследования. Арестованному не передают лекарства, в которых он нуждается, рассказали его родственники.

12 декабря 2025 года силовики в Имишлинском районе задержали Вугара Гадирли. На следующий день Гадирли был арестован по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия. Однопартийцы назвали обвинение ложным. "Во время обыска в доме у него "обнаружили" оружие, которое, по словам родных, Вугару Гадирли подложили сами полицейские в штатском", - пояснил "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

Об ухудшении состояния здоровья Вугара Гадирли, находящегося в тюрьме Ленкоранского района, рассказали его родственники.

По их данным, Гадирли, который является инвалидом второй группы карабахской войны, не оказывают необходимую медицинскую помощь и не проводят обследования, сообщило 23 марта на своем сайте Meydan TV.

Получить комментарий от официальных органов не удалось, отмечается в публикации. Прекратил ли Гадирли объявленную в феврале голодовку, издание не уточнило.

Напомним, в ноябре 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали лидера ПНФА Али Керимли и его советника Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы и обвинены по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Они отвергли обвинение, Керимли назвал свое уголовное дело политическим преследованием.

12 февраля Служба госбезопасности заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных чиновников и представителей оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и Али Керимли.

В 2025 году азербайджанские власти усилили репрессии против партии Народного фронта Азербайджана, и кульминацией этих процессов стали аресты Али Керимли и его соратников, заявили ранее в партии. К концу января 2026 года 20 членов ПНФА находились под стражей – по сфабрикованным уголовным делам, как считают однопартийцы.

ПНФА является преемницей движения Народного фронта, которое было создано в 1989 году для борьбы за независимость Азербайджана, а в партию преобразовано в 1995 году. В 2000 году председателем ПНФА стал Али Керимли, который в 1993 году занимал должность госсекретаря Азербайджана, а в 1995 и 2000 годах избирался депутатом парламента по списку ПНФА. В 2015 году Керимли был переизбран на пост председателя ПНФА.

ПНФА стала мишенью властей Азербайджана из-за последовательной борьбы против усиления авторитаризма и коррупции в стране. При этом в Азербайджане нет другой партии, которая в последние 20 лет также "перманентно подвергалась давлению, преследованиям, репрессиям", рассказал "Кавказскому узлу" председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.