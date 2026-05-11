Гасымов и Бабалы призвали использовать форум городов для освобождения политзеков в Азербайджане

Осуждённые экономист Фазиль Гасымов и журналист Хафиз Бабалы от имени созданного в колонии Комитета защиты политзаключенных предложили ООН потребовать освобождения узников совести в связи с Всемирным форумом городов в Баку.

Как писал "Кавказский узел", шестеро заключенных колонии №2 в Баку 24 ноября объявили о создании "Комитета защиты политических заключенных". Решение о создании такой группы принято с учетом того, что нарушения прав и свобод человека в Азербайджане “достигли критического уровня и обрели систематический характер”, говорится в заявлении, распространенном инициативой. Заявление подписали журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фазиль Гасымов, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, бывший политэмигрант Самир Ашуров, активист Лачин Велиев и член партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев. После объявления о создании организации участники КЗПЗ столкнулись с давлением, угрозами и препонами в общении с родными.

Отбывающие сроки в исправительном учреждении N2 экономист Фазиль Гасымов журналист-расследователь Хафиз Бабалы обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с предстоящим в Баку Всемирным форумом городов (WUF13).

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), организуемого ООН, пройдет 17–22 мая в столице Азербайджана Баку. Форум, организованный при участии правительства Азербайджана, будет посвящен проблемам устойчивой урбанизации и соберет представителей местных и региональных органов власти, академических и деловых кругов, лидеров общественных организаций, городских планировщиков и сотрудников НПО.

Авторs послания отмечают, что направляют обращение от имени Комитета защиты политзаключённых и указывают на «невыполнение властями Азербайджана международных обязательств в области прав человека, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Всемирную Конвенцию против пыток».

«Закреплённые в них фундаментальные права и свободы в настоящее время систематически нарушаются властями Азербайджана в отношении граждан страны», — отмечается в обращении, копия которого поступила корреспонденту «Кавказского узла» от близких Гасымова и Бабалы.

По их мнению, «это результат несоблюдения в стране принципа разделения властей и утрате независимости судебной системы». В послании подчёркивается, что «произвол, допускаемый в ходе судебных процессов, является явным проявлением неуважения к правам обвиняемых на свободу, презумпцию невиновности, защиту и справедливое судебное разбирательство».

Бабалы и Гасымов также указывают на ограничение деятельности адвокатов. В частности, по словам Бабалы и Гасымова, «создаются искусственные препятствия для ознакомления защиты с материалами дела». Более того, далее отмечается в послании, адвокаты подвергаются угрозам из-за своей профессиональной деятельности».

В обращении также говорится, что заявления о пытках и бесчеловечном обращении в отношении задержанных в полиции и органах юстиции не расследуются должным образом. Подчёркивается, что нарушается право заключённых в пенитенциарных учреждениях подавать жалобы в суд, прокуратуру и омбудсмену. Авторы считают, что «подобные случаи создают атмосферу безнаказанности для должностных лиц и свидетельствуют об отсутствии верховенства закона в стране».

Наряду с этим, как отмечают авторы обращения, «расширение политических преследований приводит к формированию в обществе атмосферы страха и подчинения».

«В связи с этим азербайджанские учёные, журналисты, общественные активисты и представители НПО, арестованные по политическим мотивам, надеются, что руководство ООН не останется безучастным к политическим репрессиям, проводимым в Азербайджане. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой в рамках WUF13 потребовать безусловного освобождения политических заключённых», - говорится в обращеним Гасымова и Бабалы.

Адвокат Бабалы Расул Джафаров в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сообщил, что в защита готовит жалобу по делу журналиста в ЕСПЧ. «Мы исчерпали внутринациональные механизмы обжалования и теперь обратится в Страсбургский суд. В отношении Хафиза Бабалы нарушены целый ряд положений Европейской конвенции прав человека», - сказал Джафаров.

Ранее члены Комитета защиты политзаключенных, направили открытое письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвали Еврокомиссию предпринять меры для реализации резолюций Европейского парламента, посвященных азербайджанским политзаключенным.

Как писал «Кавказский узел», 7 мая в подкомитете по правам человека Европарламента прошли слушания о ситуации с правами человека в Азербайджане. По итогам слушаний участники приняли обращение к европейским институтам с призывом содействовать освобождению людей, которых правозащитные организации считают политическими заключенными, в том числе Бахруза Самедова, Игбала Абилова, а также арестованных журналистов и политиков. Также прозвучал призыв прекратить трансграничное преследование журналистов, активистов и диссидентов, находящихся за рубежом.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля 2025 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".