×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:01, 11 мая 2026

Гасымов и Бабалы призвали использовать форум городов для освобождения политзеков в Азербайджане

Фазиль Гасымов (слева) и Хафиз Бабалы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осуждённые экономист Фазиль Гасымов и журналист Хафиз Бабалы от имени созданного в колонии Комитета защиты политзаключенных предложили ООН потребовать освобождения узников совести в связи с Всемирным форумом городов в Баку.

Как писал "Кавказский узел", шестеро заключенных колонии №2 в Баку 24 ноября объявили о создании "Комитета защиты политических заключенных". Решение о создании такой группы принято с учетом того, что нарушения прав и свобод человека в Азербайджане “достигли критического уровня и обрели систематический характер”, говорится в заявлении, распространенном инициативой. Заявление подписали журналист-расследователь Хафиз Бабалы, экономист Фазиль Гасымов, профсоюзный активист Афияддин Мамедов, бывший политэмигрант Самир Ашуров, активист Лачин Велиев и член партии Народного фронта Азербайджана Мехман Алиев. После объявления о создании организации участники КЗПЗ столкнулись с давлением, угрозами и препонами в общении с родными.

Отбывающие сроки в исправительном учреждении N2 экономист Фазиль Гасымов журналист-расследователь Хафиз Бабалы обратились к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с предстоящим в Баку Всемирным форумом городов (WUF13).

 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), организуемого ООН, пройдет 17–22 мая в столице Азербайджана Баку. Форум, организованный при участии правительства Азербайджана, будет посвящен проблемам устойчивой урбанизации и соберет представителей местных и региональных органов власти, академических и деловых кругов, лидеров общественных организаций, городских планировщиков и сотрудников НПО. 

Авторs послания отмечают, что направляют обращение от имени Комитета защиты политзаключённых и указывают на «невыполнение властями Азербайджана международных обязательств в области прав человека, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах и Всемирную Конвенцию против пыток». 

«Закреплённые в них фундаментальные права и свободы в настоящее время систематически нарушаются властями Азербайджана в отношении граждан страны», — отмечается в обращении, копия которого поступила корреспонденту «Кавказского узла» от близких Гасымова и Бабалы. 

По их мнению, «это результат несоблюдения в стране принципа разделения властей и утрате независимости судебной системы». В послании подчёркивается, что «произвол, допускаемый в ходе судебных процессов, является явным проявлением неуважения к правам обвиняемых на свободу, презумпцию невиновности, защиту и справедливое судебное разбирательство».

Бабалы и Гасымов также указывают на ограничение деятельности адвокатов.  В частности, по словам Бабалы и Гасымова, «создаются искусственные препятствия для ознакомления защиты с материалами дела». Более того, далее отмечается в послании, адвокаты подвергаются угрозам из-за своей профессиональной деятельности».

В обращении также говорится, что заявления о пытках и бесчеловечном обращении в отношении задержанных в полиции и органах юстиции не расследуются должным образом. Подчёркивается, что нарушается право заключённых в пенитенциарных учреждениях подавать жалобы в суд, прокуратуру и омбудсмену. Авторы считают, что «подобные случаи создают атмосферу безнаказанности для должностных лиц и свидетельствуют об отсутствии верховенства закона в стране». 

Наряду с этим, как отмечают авторы обращения, «расширение политических преследований приводит к формированию в обществе атмосферы страха и подчинения».

«В связи с этим азербайджанские учёные, журналисты, общественные активисты и представители НПО, арестованные по политическим мотивам, надеются, что руководство ООН не останется безучастным к политическим репрессиям, проводимым в Азербайджане. Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой в рамках WUF13 потребовать безусловного освобождения политических заключённых», - говорится в  обращеним Гасымова и Бабалы.

Адвокат Бабалы Расул Джафаров в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сообщил, что в защита готовит жалобу по делу журналиста в ЕСПЧ. «Мы исчерпали внутринациональные механизмы обжалования и теперь обратится в Страсбургский суд. В отношении Хафиза Бабалы нарушены целый ряд положений Европейской конвенции прав человека», - сказал Джафаров. 

Ранее члены Комитета защиты политзаключенных, направили открытое письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвали Еврокомиссию предпринять меры для реализации резолюций Европейского парламента, посвященных азербайджанским политзаключенным.

Как писал «Кавказский узел», 7 мая в подкомитете по правам человека Европарламента прошли слушания о ситуации с правами человека в Азербайджане.  По итогам слушаний участники приняли обращение к европейским институтам с призывом содействовать освобождению людей, которых правозащитные организации считают политическими заключенными, в том числе Бахруза Самедова, Игбала Абилова, а также арестованных журналистов и политиков. Также прозвучал призыв прекратить трансграничное преследование журналистов, активистов и диссидентов, находящихся за рубежом.

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиаорганов. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 апреля 2025 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:02, 11 мая 2026
Объявлена пауза в работе канаток на "Эльбрусе"
10:58, 11 мая 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в боевых действиях
08:56, 11 мая 2026
Эвакуированные с Эльбруса туристы переданы врачам
06:59, 11 мая 2026
Контрактник из Ингушетии убит в военной операции
04:54, 11 мая 2026
Неизвестные повредили мемориалы на могилах участников СВО в Ростовской области
01:57, 11 мая 2026
Спасатели эвакуируют двух застрявших на Эльбрусе туристов
Все события дня
Новости
Асеф Ахмедов. Фото: https://jam-news.net/
12:02, 11 мая 2026
Азербайджанский активист Ахмедов в суде отверг обвинения
Цистерны с топливом на станции Баладжары перед отправкой в Армению. 10 мая 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/infrastruktura/azerbajdzhan-otpravit-v-armeniyu-ocherednvuyu-partiyu-nefteproduktov
11:08, 10 мая 2026
Партия нефтепродуктов экспортирована из Азербайджана в Армению
Граница Азербайджана и Армении. Фото: аппарат президента Республики Армения
08:12, 10 мая 2026
Вице-премьер Армении отчитался о ходе делимитации границы с Азербайджаном
Цистерны с топливом и вагоны с удобрениями на станции Биляджары. Баку, 9 мая 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/energetika/azerbajdzhan-otpravit-v-armeniyu-ocherednuyu-partiyu-nefteproduktov
10:52, 9 мая 2026
Поезд с топливом и удобрениями отправлен из Баку в Армению
Бывшие вынужденные переселенцы вернулись в Агдам. 8 мая 2026 года. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/ocerednaya-gruppa-pereselencev-pribyla-v-gorod-agdam-obnovleno-650266
04:51, 9 мая 2026
98 семей вынужденных переселенцев вернулись в Агдам и Ходжавенд
Персоналии
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
11:03, 8 мая 2026
Рубен Варданян
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:01, 6 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Церемония, посвященная 66-й годовщине смерти Иосифа Сталина в Москве. Фото: Reuters, Максим Шеметов 10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне

Последние записи в блогах
Фото
08:51, 8 мая 2026
Ветер с Апшерона
Жены общественных активистов заменяют осужденных мужей
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
1
Коля Степанян - из солдат в писатели
Фото
14:35, 4 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Европарламент помог Кремлю выступив против Азербайджана
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Асеф Ахмедов. Фото: https://jam-news.net/
11 мая 2026, 12:02
Азербайджанский активист Ахмедов в суде отверг обвинения

Участники акции протеста в Тбилиси. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
08 мая 2026, 23:22
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 527 дней

Сова из центра передержки в Туапсе. Фото: "Хроники Разлива" / Telegram
08 мая 2026, 21:59
Бот для сообщений о пострадавших птицах создан в Туапсе

Наводнение в Чечне. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/6586
08 мая 2026, 18:46
Пострадавшие от наводнения в Чечне ждут компенсаций

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше