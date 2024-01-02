Власти Абхазии опровергли информацию о планах лишать активистов гражданства России

02 января 2024, 18:48

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Органы власти Абхазии не имеют полномочий для лишения гражданства других государств, заявила пресс-служба президента Абхазии, назвав попыткой дестабилизации распространение информации в соцсетях о списках активистов для лишения их гражданства России.

Пресс-служба президента Абхазии выступила сегодня с заявлением "в связи с распространением в социальных медиа" информации о "передаче списков активистов некоммерческих организаций для лишения их гражданства Российской Федерации".

"Руководство и государственные органы управления Республики Абхазии не обладают полномочиями решения вопросов лишения гражданства других государств. Таким образом, очевидно, что упоминаемые сообщения никоим образом не соответствуют действительности", - заявила пресс-служба. В заявлении, опубликованном сегодня в Telegram-канале пресс-службы президента Абхазии подчеркивается, что такие сообщения направлены "на дестабилизацию обстановки в стране".

1 января, в частности Telegram-канал Respublica/Республика, информировал, что по данным источников из администрации президента в Москву направлены списки граждан Абхазии для лишения их гражданства России.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 25 из 28 депутатов парламента Абхазии проголосовали за ратификацию соглашения с Россией о передаче в собственность здания госдачи "Пицунда". Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента, заседание было закрытым для прессы. Президент Аслан Бжания в тот же день подписал закон о ратификации этого соглашения. Проголосовавшие за ратификацию соглашения депутаты нарушили ряд законов Абхазии, заявили активисты движения "Ҳара ҲПицунда" и потребовали наказать депутатов.

В сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом "финансовых мер воздействия", если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи. Абхазские активистки на встрече с российском послом указали, что отчуждение этой территории спровоцирует антироссийские настроения в обществе. Посол в ответ пригрозил, что затягивание ратификации соглашения может отразиться на строительстве аэропорта, туристических объектов, реконструкции железной дороги.

Российская сторона арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенного между властями Абхазии и главным управлением охраны России. Ранее партия "Форум народного единства Абхазии" заявила, что это значительная площадь, которая является народным достоянием, и по законам Абхазии ее отчуждать нельзя. В начале 2022 года было подписано соглашение о передаче России госдачи "Пицунда". Участники акции протеста в Сухуме в сентябре 2022 года призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения.

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