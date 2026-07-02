Апелляционный суд смягчил наказание азербайджанскому активисту Зяки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Азербайджане апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобу на приговор активисту Замину Зяки, сократив срок наказания в виде лишения свободы на 3 месяца. Однако защита не согласна с сохранением в силе обвинительного приговора и намерена подать кассацию в Верховный суд.

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил Замина Зяки к 7 годам 3 месяцам лишения свободы. Сам Зяки не признал себя виновным.

9 апреля 2025 года руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и эксперт по социальным вопросам Замин Зяки были доставлены в следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана, там им предъявили обвинения в экономических преступлениях. Они были арестованы в рамках обновленного дела против ряда азербайджанских и иностранных НПО. Активистам вменяются "должностной подлог", "злоупотребление должностными полномочиями" и "легализация незаконно полученных средств", следствие изучает их связи с западными донорами, в том числе с USAID. Деятельность последнего была прекращена в Азербайджане решением правительства в феврале 2025 года.

Вчера, 1 июля, под председательством судьи Эмина Алиева в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы приговор Зяки. Как сообщил корреспонденту “Кавказского узла” присутствовавший на процессе активист, срок снял с Зяки обвинение по статье 313 (должностной подлог) УК Азербайджана и сократил срок наказания на три месяца. Общий срок наказания активиста был уменьшен до 7 лет и 3 месяцев лишения свободы.

“Замин сказал в суде, что не совершал никаких преступлений. Он не занимал никаких должностей и тем не осуществлял деятельность по отмыванию денег. Замин участвовал в проектах социальной направленности”, - сказал источник.

Адвокат активиста Гюнай Исмайлова в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” сказала, что несмотря на смягчение приговора защита подаст теперь кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана. По ее словам, защита настаивает на прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям, поскольку в действиях Зяки не было состава преступления.

Деятельность Зяки носила общественный характер, он не занимал должностей и потому никак не мог совершить должностных преступлений, считает Исмайлова. "Следствие квалифицировало как "легализацию доходов, полученных преступным путем" использование грантов. Однако происхождение этих средств не может считаться “преступным”. Эти средства являлись финансовой помощью гражданскому обществу. Не состоятельны для уголовного преследования и утверждения о том, что гранты не были зарегистрированы. В законодательстве Азербайджана за использование не зарегистрированных грантов предусмотрена только административная ответственность”, - отметила адвокат.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию о решении по делу Зяки.

Ранее правозащитники признали Зяки политзаключенным.

Уголовное дело против местных и иностранных НПО было открыто еще в 2014 году. Тогда прошла волна арестов известных правозащитников. Впоследствии их досрочно освободили, дело приостановили. Но в марте этого года (2025) дело возобновили, оно обрело масштаб кампании против остатков гражданского общества. К следствию было привлечено более 100 человек, в числе которых были даже представители провластных НПО, а также сотрудники представительств международных донорских организаций. Большинство было допрошено с предупреждением о новых вызовах, но более чем 10 лицам были предъявлены обвинения, некоторым заочно, поскольку они успели покинуть страну", - ранее сказал эксперт в области права, пожелавший остаться неназванным.