Военнослужащий признан виновным в Нальчике за два эпизода отсутствия в части

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Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Бижоева к шести годам колонии за неявку в воинскую часть и самовольное оставление места службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Нальчикский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по фамилии Бижоев, признав его виновным в совершении двух преступлений по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , об этом пресс-служба суда сообщила 1 июля на своей странице во "ВКонтакте".

В суде установлено, что Бижоев 6 ноября 2024 года и 9 декабря 2025 года, в обоих случаях в период мобилизации, сначала не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, а во втором случае самовольно оставил место службы, и проживал по месту жительства в первом случае до 27 ноября 2025 года, а во втором случае до 12 апреля 2026 года.

В первом эпизоде военнослужащий добровольно прибыл в отдел полиции Лескенского района Кабардино-Балкарии, а во втором - добровольно прибыл в воинскую часть в Северной Осетии.

В ходе судебного заседания Бижоев вину в совершении преступлений признал полностью и высказал сожаление о содеянном. По совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".