Военный осужден в Кабардино-Балкарии за длительное отсутствие на службе
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Суд в Нальчике приговорил военнослужащего Александра Ильина у пяти годам заключения, признав его виновным в отсутствии на службе в течение четырех месяцев.
Согласно материалам дела, военнослужащий Александр Ильин 17 декабря 2024 года не явился к установленному времени на службу. Полицейские обнаружили его 16 апреля текущего года в Моздоке. Следствие считает, что все это время Ильин проводил время по своему усмотрению, в том числе по месту своего жительства.
Нальчикский гарнизонный военный суд признал Александра Ильина виновным в неявке на службу в установленный срок и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня пресс-служба суда на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил также к пяти годам лишения свободы военнослужащего Ахмеда Шамурзаева, признав его виновным в уклонении от военной службы.
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