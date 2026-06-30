Суд в Нальчике трижды вернул силовикам дело о дискредитации армии

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Нальчикский горсуд в третий раз вернул полицейским дело о дискредитации армии в отношении местного жителя Сосруко Канцалиева, так как протокол составлен без его участия. Сам Канцалиев, предположительно, находится в зоне СВО.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, силовики в Нальчике завели материал о дискредитации армии в отношении местного жителя Сосруко Канцалиева и направили его в суд.

Суд в Нальчике дважды возвращал дело полицейским в связи с неполным описанием обстоятельств правонарушения. Сотрудник МВД в суде пояснил, что силовики не могут установить, где находится Сосруко Канцалиев. По адресу регистрации он не проживает, а по установленному адресу проживания его обнаружить не удалось, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте Нальчикского городского суда.

"Вероятно он находится в зоне проведения СВО", – указано в материалах дела.

В итоге суд в третий раз вернул силовикам дело в отношении Сосруко Канцалиева, пояснив, что протокол должен был составлен с его участием, и что самому Канцалиеву или его представителю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с протоколом.

"Кавказский узел" также писал, что 29 июня стало известно, что суд в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии оштрафовал местного жителя Ислама Абазова, признав его виновным в дискредитации армии.