Меаракишвили попросила Камболова позволить ей вернуться в Южную Осетию

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Тамара Меаракишвили опубликовала открытое обращение к исполняющему обязанности президента Южной Осетии Марату Камболову, в котором она попросила обеспечить ей безопасное возвращение в Ленингор, а также отдать документы. Также активистка потребовала провести служебную проверку в отношении сотрудников милиции Ленингора по факту бездействия.

Как писал "Кавказский узел", в конце января Тамара Меаракишвили обратилась к первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко и рассказала, что к ее родителям в Ленингоре пришли силовики, забрали у них телефоны и провели обыск.

22 декабря 2025 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила, что в отношении гражданки Грузии возбуждено уголовное дело о шпионаже. По версии силовиков, Меаракишвили, находясь в Южной Осетии, собирала и передавала информацию о стратегически важных объектах. 31 декабря по решению суда Меаракишвили выдворена из Южной Осетии и доставлена в Грузию. Адвокат сообщил, что не был предупрежден о выдворении подзащитной. 3 января Меаракишвили заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда, но хочет вернуться на родину. В середине января активистка направила кассационную жалобу на решение Цхинвальского городского суда. 26 января она сообщила о давлении на ее родителей.

В своем обращении Меаракишвили заверяет, что она может доказать, что ее уголовное дело является политическим заказом и фикцией, поэтому просит провести открытый судебный процесс, сообщает сегодня Telegram-канал "Сапа Цхинвал".

"Если КГБ по-прежнему настаивает на обвинении меня в "шпионаже" - я не собираюсь скрываться. Я готова вернуться и сесть на скамью подсудимых в Цхинвале, но исключительно при одном условии: процесс должен быть полностью открытым, прозрачным, с прямым допуском независимых адвокатов и журналистов", - написала активистка.

Также активистка написала заявление, в котором сообщила о проникновении в ее квариру и кражу ключей. Текст заявления на имя министра внутренних дел Южной Осетии Габараева опубликовал Telegram-канал "Чъребайы Хъæргæнæг", насчитывающий более 17 тысяч подписчиков. К 18.45 мск публикацию просмотрели более 2,5 тысяч подписчиков.

"Обращаюсь к вам с просьбой взять под ваш личный контроль расследование факта незаконного проникновения в моё жилище", - пишет Тамара Меаракишвили в своем заявлении.

По словам активистки, в ночь на 29 января текущего года в ее квартиру в поселке Ленингор через окно проникли неизвестные, похитив ключи от квартиры. Этот инцидент очень обеспокоил ее по ряду причин. Ее дом находится в непосредственной близости от здания районного отдела милиции Ленингора, территория которого оборудована камерами видеонаблюдения, записи с которых должны были зафиксировать правонарушителей.

Кроме того, в ее подъезде на втором этаже проживает заместитель начальника местной милиции, который, по его словам, никакого шума не слышал. Меаракишвили подчеркнула, что данный инцидент, являющийся резонансным и единственным случаем незаконного проникновения в Ленингоре за последние годы, почему-то не был включен в еженедельную сводку происшествий МВД.

Меаракишвили утверждает, что до сегодняшнего дня сотрудники милиции не уведомили ее о ходе проверки, принятых мерах или возбуждении уголовного дела. Прошло достаточно времени, однако обратной связи от местных правоохранительных органов нет.

"На основании изложенного, руководствуясь законом "О порядке рассмотрения обращений граждан", прошу вас: поручить провести служебную проверку в отношении сотрудников милиции Ленингора по факту бездействия и сокрытия информации. Взять расследование данного дела под ваш личный контроль. Предоставить мне официальный ответ о ходе расследования в установленный законом срок", - говорится в ее заявлении.