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04:58, 17 августа 2026

Андрей Марченко отверг обвинения в организации проституции

Андрей Марченко. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший владелец сети отелей Marton Андрей Марченко отверг обвинения в организации проституции, однако суд в Краснодаре отказался прекратить его преследование по этой статье.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову и кубанским бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, постановив изъять в доход государства их активы. Ведомство считает, что Момотов, лишенный статуса судьи в отставке, фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Кроме того, Генпрокуратура считает, что статус Момотова был прикрытием для нелегальной деятельности сети отелей Marton, связанной с проституцией. В июне работа отелей Marton в Краснодаре была приостановлена.

Краснодарский краевой суд отказал бывшему владельцу сети отелей Marton Андрею Кравченко в прекращении преследования по уголовной статье об организации занятия проституцией (часть 1 статьи 241 УК РФ), пишет 16 августа "Коммерсант".

Защита настаивала на отмене постановления следователя, ссылаясь на то, что данных об причастности Марченко к инкриминируемому деянию недостаточно, а уведомление о возбуждении дела поступило несвоевременно. Суд однако указал, что дело уже на направлено на рассмотрение Октябрьского районного суда Краснодара, где все разногласия сторон и должны решаться.

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Автор: "Кавказский узел"

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