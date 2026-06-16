×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:52, 16 июня 2026

Росимущество добилось приостановки работы отелей Marton в Краснодаре

Отель Marton в Краснодаре. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=xP-qVSglDOA (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арбитражный суд запретил вести коммерческую деятельность в сети отелей Marton в Краснодаре, включая отели "Мартон Пашковский", "Мартон Лидер" и "Мартон Амиго".

Как информировал "Кавказский узел", 14 октября 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову и кубанским бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, постановив изъять в доход государства их активы – около 100 объектов, в том числе здания примерно 40 гостиниц сети Marton в разных регионах. Сотрудники отелей Marton в Краснодаре 17 октября 2025 года записали видеообращение с просьбой оставить работу и не лишать их доходов.

Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры по иску Межрегионального территориального управления Росимущества к бывшему совладельцу сети отелей Marton Андрею Марченко и предпринимателю Ольге Тимофеенко (бывшему бухгалтеру бизнесмена).

Суд запретил использовать 16 объектов недвижимости и вести в них коммерческую деятельность. Речь идет о гостиничной сети Marton в Краснодаре, включая отели "Мартон Пашковский", "Мартон Лидер", "Мартон Лидер 3" и "Мартон Амиго". Также наложен арест на имущество ответчиков в пределах 118,5 млн рублей, передал 15 июня "Коммерсант".

Росимущество подало иск в суд после того, как в октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млрд рублей. Ответчиками выступали бывший судья Верховного суда Виктор Момотов, его компаньон Андрей Марченко, сын Марченко Иван, а также ООО "Гостиница "Вологда"".

В собственности доверенных лиц Момотова было обнаружено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, на базе которых сформирована сеть Marton. Арбитражный суд Краснодарского края счел требования о принятии обеспечительных мер обоснованными, посчитав, что их непринятие может затруднить исполнение судебного акта.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" представители туристического бизнеса отметили, что сеть отелей Marton в Краснодаре занимала значительную долю рынка, одновременное закрытие их гостиниц серьезно ударит по отрасли и доверию потребителей. " Большинство наших клиентов, которые едут транзитом на побережье или в командировку, выбирают именно Marton из-за соотношения цены и качества. Сеть работает стабильно, отзывы в основном положительные, узнаваемый бренд", – отметила в частности менеджер турагентства "Транс турс" Ирина Соколова.

Если отели закроют даже временно, это будет удар по рынку, подчеркнула она.

Представитель туркомпании "Сто дорог" Максим Ветров также назвал Marton одним из крупнейших игроков краснодарского гостиничного рынка.

"Лично у меня треть клиентов выбирает их отели. Поэтому однозначно конфискация создаст хаос", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Жительница Краснодара проводит пикет против строительства храма на Рождественской набережной. Скриншот изображения https://t.me/KrasnodarUMR/26326
07:54, 16 июня 2026
Жительница Краснодара провела пикет против строительства храма
06:54, 16 июня 2026
Суд оставил Андрея Коробку под стражей
Обломки БПЛА на трассе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 16 июня 2026
Трасса перекрыта на Кубани после атаки БПЛА
Прорыв дамбы. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 16 июня 2026
Режим ЧС введен на всей территории Крымского района
Краснодарский краевой суд. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру
19:30, 15 июня 2026
Житель Новороссийска приговорен к длительному сроку за госизмену
Персоналии
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
14:00, 15 июня 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
13:45, 15 июня 2026
Кочарян Роберт
Юрий Слюсарь Фото https://t.me/uac_ru/2262
13:35, 15 июня 2026
Слюсарь Юрий Борисович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Жительница Краснодара проводит пикет против строительства храма на Рождественской набережной. Скриншот изображения https://t.me/KrasnodarUMR/26326
16 июня 2026, 07:54
Жительница Краснодара провела пикет против строительства храма

Наводнение в селе Адильотар. 30 марта 2026 года. Фото: ЦУР Дагестана https://t.me/israfilof2_0/613
15 июня 2026, 22:08
Сельчане в Дагестане потребовали укрепить берег на реке Акташ

Михаил Вербицкий. Скриншот публикации Alexander Lapshin / Facebook
15 июня 2026, 19:57
Михаил Вербицкий освобожден из-под стражи в Армении

Алихан Раджабли. Фото: https://www.facebook.com/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 июня 2026, 14:12
Азербайджанский оппозиционер Раджабли приговорен к 1,5 года заключения

Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Показать больше