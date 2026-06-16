Росимущество добилось приостановки работы отелей Marton в Краснодаре

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Арбитражный суд запретил вести коммерческую деятельность в сети отелей Marton в Краснодаре, включая отели "Мартон Пашковский", "Мартон Лидер" и "Мартон Амиго".

Как информировал "Кавказский узел", 14 октября 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову и кубанским бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, постановив изъять в доход государства их активы – около 100 объектов, в том числе здания примерно 40 гостиниц сети Marton в разных регионах. Сотрудники отелей Marton в Краснодаре 17 октября 2025 года записали видеообращение с просьбой оставить работу и не лишать их доходов.

Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры по иску Межрегионального территориального управления Росимущества к бывшему совладельцу сети отелей Marton Андрею Марченко и предпринимателю Ольге Тимофеенко (бывшему бухгалтеру бизнесмена).

Суд запретил использовать 16 объектов недвижимости и вести в них коммерческую деятельность. Речь идет о гостиничной сети Marton в Краснодаре, включая отели "Мартон Пашковский", "Мартон Лидер", "Мартон Лидер 3" и "Мартон Амиго". Также наложен арест на имущество ответчиков в пределах 118,5 млн рублей, передал 15 июня "Коммерсант".

Росимущество подало иск в суд после того, как в октябре 2025 года Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 95 объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млрд рублей. Ответчиками выступали бывший судья Верховного суда Виктор Момотов, его компаньон Андрей Марченко, сын Марченко Иван, а также ООО "Гостиница "Вологда"".

В собственности доверенных лиц Момотова было обнаружено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, на базе которых сформирована сеть Marton. Арбитражный суд Краснодарского края счел требования о принятии обеспечительных мер обоснованными, посчитав, что их непринятие может затруднить исполнение судебного акта.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" представители туристического бизнеса отметили, что сеть отелей Marton в Краснодаре занимала значительную долю рынка, одновременное закрытие их гостиниц серьезно ударит по отрасли и доверию потребителей. " Большинство наших клиентов, которые едут транзитом на побережье или в командировку, выбирают именно Marton из-за соотношения цены и качества. Сеть работает стабильно, отзывы в основном положительные, узнаваемый бренд", – отметила в частности менеджер турагентства "Транс турс" Ирина Соколова.

Если отели закроют даже временно, это будет удар по рынку, подчеркнула она.

Представитель туркомпании "Сто дорог" Максим Ветров также назвал Marton одним из крупнейших игроков краснодарского гостиничного рынка.

"Лично у меня треть клиентов выбирает их отели. Поэтому однозначно конфискация создаст хаос", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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