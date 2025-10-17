Сотрудники отелей Marton в Краснодаре попросили оставить им работу

Оставить работу и не лишать сотрудников отелей сети Marton доходов попросили участники видеообращения. Часть отелей работает, но персонал находится в состоянии неопределенности.

Как писал "Кавказский узел", приставы начали опечатывать отели сети Marton в Краснодаре. Сеть отелей Marton в Краснодаре занимала значительную долю рынка, одновременное закрытие их гостиниц серьезно ударит по отрасли и доверию потребителей, заявили представители туристического бизнеса.

14 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову и кубанским бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, постановив изъять в доход государства их активы - около 100 объектов, в том числе здания примерно 40 гостиниц сети Marton в разных регионах. Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Руководители сети Андрей и Иван Марченко с сентября находятся под арестом в Краснодаре.

Обращение сотрудников отелей Marton в Краснодаре опубликовал Telegram-канал "Типичный Краснодар".

"Я - прошу восстановить справедливость и вернуть работу. Потому что я мать троих детей. Мне сейчас, когда я лишаюсь своей работы, их нечем кормить. И вообще, не на что существовать. Андрей Владимирович был хорошим работодателем. Он вовремя и достойно оплачивал наш труд. Прошу вернуть рабочие места, - заявила женщина на видео. на ступенях за ее спиной стоит около 15 человек.

В описании к видео утверждается, что сотрудники отелей обратились по этому поводу к Путину с просьбой "вмешаться в ситуацию и повлиять на несправедливое решение. принятое судом", в том числе по поводу незаконного удержания под стражей Андрея Марченко"."Мы уверены, что благодаря вашему вмешательству мы сможем защитить наше право на труд", - говорится в описании. Фрагмент, на котором сотрудники отелей произносили бы это, в сообщении не приводится.

"В чем проблема им найти другую работу? Везде куча отелей и гостиниц", - прокомментировал Alex.

"Работы в городе вагон, в том числе в других отелях. Решение суда есть решение суда", - указал Евгений.

"Сколько людей остались без работы! Очень жаль" - отметила Оксана.

Сотрудница одного из краснодарских отелей сети рассказала, что персонал оказался в условиях неопределенности. "Мы действительно записывали обращение, потому что у нас нет понимания, сколько мы сможем продолжать работать. Пока никаких ограничений нет по датам заселений, номера бронируют, людей мы заселяем. Но мы живем в условиях неопределенности полной. Рядовых сотрудников в такие дела не погружают. Все, что мы знаем, — это будем мы завтра работать или не"», — привело ее слова 93.ru.

Работница другого отеля сообщила, что идти, если сеть остановит работу, некуда. "Мы пытаемся об этом даже не думать. Руководство нам тоже пока не говорит подыскивать другую работу. Если так случится, то очень много человек окажутся без денег. У кого семьи, дети. Мы этого не хотим», - привело ее слова издание 16 октября.