Одно село остается отрезано от транспортного сообщения в Дагестане после июльской непогоды

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После июльских проливных дождей в Дагестане остается отрезано от транспортного сообщения село Талсух в Тляратинском районе.

Как писал "Кавказский узел", из-за непогоды в Дагестане регулярно оказываются отрезанными от транспортного сообщения десятки населенных пунктов. К примеру, из-за ливней 7-8 июля в Дагестане оказались отрезаны от транспортного сообщения 56 населенных пунктов. Большинство из них были освобождены от транспортной блокады только 12 июля.

После проливных дождей, которые прошли в Дагестане в июле этого года, одно село остается без транспортного сообщения, это село Талсух в Тляратинском районе, информирует 16 августа "Коммерсант" со ссылкой на государственное казенное учреждение Дагестанавтодор.

В селе проживает около 400 человек. Транспортная связь с внешним миром для них приостановлена из-за размыва опоры и деформации пролетного строения моста. В настоящее время ведутся работу по устройству временной переправы.

Сохраняются транспортные ограничения еще на одном участке в республике, в Гергебильском районе. Это 133-й километр автодороги Граница Чеченской республики - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка. Здесь закрыто движение по мосту в районе Красного моста, где продолжаются аварийно-восстановительные работы. Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским и Тляратинским районами, а также с Бежтинским участком перенаправлено по альтернативным маршрутам через Буйнакск и Леваши, сообщает РБК.

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