Ростовская область подверглась массированной атаке дронов

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Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили в Ростовской области более 50 беспилотников.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 50 беспилотников в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Батайске, Таганроге, Донецке Ростовской области, а также в Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском и Шолоховском районах.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", – написал Слюсарь сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 16 августа число погибших при ночной атаке дронов на регион возросло до пяти, еще один человек получил ранения. 15 августа около тысячи жителей семи хуторов Миллеровского района остались без света после повреждения линий электропередачи во время атаки.