Жители Северной Осетии раскритиковали чиновников после видеообращения художников к Бастрыкину

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Власти Северной Осетии должны предоставить рабочее помещение группе заслуженных художников, которые были вынуждены записать видеообращение к главе Следкома с жалобой на выселение из мастерской, указали жители республики в соцсети.

Как "Кавказский узел" информировал, художники Северной Осетии записали видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на выселение из мастерской на улице Кирова во Владикавказе. По их словам, судебные разбирательства за право пользоваться ею длятся 13 лет.

Видеообращение художников опубликовал Instagram*-паблик chp___vladikavkaz. На кадрах показана мастерская, на стенах которой висит множество картин, в помещении находятся несколько человек.

Текст обращения зачитывает женщина. Она подчеркнула, что в мастерской работают такие заслуженные художники России, Северной Осетии и Южной Осетии, как Шалва Бедоев, Магрез Келехсаев, Мурат Джикаев и Эльбрус Цогоев. "Просим защитить наши законные интересы, иначе заслуженным художникам грозит выселение на улицу", – сказала она.

На 06.55 мск 17 августа это видео в Instagram*-паблике chp___vladikavkaz, на который подписано около 188 тысяч пользователей, набрало 181 отметку "Нравится" и 33 комментария.

Комментаторы раскритиковали власти Северной Осетии за то, что художникам пришлось обращаться к главе Следкома. "Позор, что им приходится до Бастрыкина стучаться! А местные власти не могут помочь", – написала art_dzera_leo.

"Если уже наша власть не может решить эту проблему, о чем можно еще просить? Ужас", – отметила irma_magaeva.

"Уже давно можно было предоставить им другое комфортное помещение в бессрочное пользование", – указала ir.ina_456. "Как защитить наших художников, так сразу же найдут массу причин не помогать", – написала malkhaz.gagloev.

Другие пользователи поддержали художников и выразили надежду на справедливое решение проблемы. "Пусть будет все хорошо у вас! Пусть будет по справедливости все!" – написала fio2320.

"Удачи вам", – пожелала dzhuletta7949. "Обратите внимание на Республику Северная Осетия, город Владикавказ, на проблемы, просьбы и мольбы наших жителей, которые обращаются к вам уже как к последней надежде. Примите, пожалуйста, меры", – призвала verarostokina.

На 06.55 мск 17 августа на сайтах главы Северной Осетии и администрации Владикавказа нет комментариев относительно жалобы художников на выселение из мастерской.

"Кавказский узел" ранее неоднократно писал о проблемах поддержки культурной сферы в Северной Осетии. Так, 20 декабря 2022 года североосетинские активисты призвали власти увеличить финансирование государственной программы национально-культурного развития осетинского народа.