Тамара Меаракишвили заявила о давлении на ее родителей

Тамара Меаракишвили записала видеообращение, в котором заявила о новых мерах давления - на этот раз против ее родителей. По ее словам, к ним неожиданно приехала скорая помощь: сначала обследовали мать, затем отца забрали прямо с улицы в больницу.

Как писал "Кавказский узел", в середине января 2025 года активистка Тамара Меаракишвили направила кассационную жалобу на решение Цхинвальского городского суда о выдворении ее в Грузию.

22 декабря 2025 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила, что в отношении гражданки Грузии возбуждено уголовное дело о шпионаже. По версии силовиков, Меаракишвили, находясь в Южной Осетии, собирала и передавала информацию о стратегически важных объектах. 31 декабря по решению суда Меаракишвили выдворена из Южной Осетии и доставлена в Грузию. Адвокат сообщил, что не был предупрежден о выдворении подзащитной. 3 января Меаракишвили заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда, но хочет вернуться на родину.

Видеообращение Тамары Меаракишвили опубликовал сегодня Telegram-канал БОНВ[Ӕ]РНОН, насчитывающий более 12 тысяч подписчиков. К 21.15 публикация набрала более полторы тысячи просмотров.

По словам активистки, несколько дней назад в дом, где проживают ее родители пришли сотрудники Ленингорской скорой помощи и заявили, что родителей должны обследовать. Дома была только ее мама и она, по словам Меаракишвили, не сопротивлялась. На следующий день прямо с улицы забрали в больницу ее отца, померили ему там давление и дали какие-то лекарства.

"Я не знаю кто дает такие поручения, но зачем вы это делаете? Зачем вы давите на моих родителей? Никакой эпидемии нет в районе, от кого это исходит?", - спросила она на видео.



"Я это оцениваю, как продолжение давления на мою семью, на меня. Я обращаюсь к министру здравоохранения. Власть, в которой вы работаете министром, выгнала меня из собственного дома. Выгнала из-за того, что я говорила правду. Выгнала из-за того, что я называла имена коррумпированных чиновников. В том числе, и в вашей больнице. Все эти люди на своих метах, вы их не трогали и не собираетесь трогать. Вам лучше заняться этим, чтобы люди, которые годы и десятки лет грабят бюджет больницы, уничтожают медицину в нашем районе, понесли наказание", - заявила активистка в своем обращении.

В заключение активистка подчеркнула, что они сами знают номер скорой помощи и они не нуждаются в помощи от властей.

Высылка Меаракишвили - это не только грубое нарушение прав личности, но и тревожный сигнал для проживающих там этнических грузин, говорится в докладе Центра социальной справедливости (SJC), сообщила сегодня телекомпания Pirveli.

"Арест и высылка Тамар Меаракишвили - это не только дискриминационная и репрессивная мера против конкретной правозащитницы, но и создает опасный прецедент для этнических грузин, проживающих в Цхинвальском регионе, которые в основном плотно проживают в Ахалгорском районе. Из-за ограничений свободы передвижения и сложных социально-экономических условий численность населения Ахалгори постоянно сокращается, и регион переживает процесс депопуляции. Решение о высылке Тамар Меаракишвили несет в себе явную политическую угрозу для тех этнических грузин, которые сохранили грузинское гражданство, и представляет реальную опасность того, что их правовой статус будет нестабильным, и им также может угрожать высылка из региона", - говорится в публикации.

Правозащитников особенно встревожило то, что грузинское правительство не только не осудило высылку этнической гражданки Грузии из оккупированного региона, но и отдельные политики даже обвинили Тамар Меаракишвили в провокации, тем самым фактически оправдав ее высылку, - информировала телекомпания.