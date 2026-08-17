Жена бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко попросила Путина защитить права мужа

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Официальное обращение к Владимиру Путину, в Верховный суд и Генпрокуратуру России опубликовала жена бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, обвиняемого в превышении должностных полномочий, она назвала дело сфабрикованным и заявила нарушениях в деле супруга.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая Ленинский районный суд Краснодара отказал защите бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко в освобождении из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 14 августа прокуратура попросила приговорить его к девяти годам колонии.

Жена бывшего заместителя главы Краснодарского края Александра Нестеренко обратилась к президенту России Владимиру Путину, в Верховный суд и Генеральному прокурору России с просьбой о защите прав мужа, пишет 16 августа "Утренний Юг".

Галина Нестеренко попросила вмешаться в судебный процесс над мужем, заявив о серьезных нарушениях в его деле. Она назвала дело сфабрикованным и указала на странности процесса. В частности, по ее словам, за время процесса сменилось пять прокуроров, но все они "даже не пытались вникнуть в суть дела", а судья "ни разу не рассматривал подобных дней". Экспертиза, по ее словам, проводилась по фиктивным документам, Нестеренко ее не подписывал. Защите суд отказал в проведении повторной строительно-технической экспертизы.

Александр Нестеренко был арестован в мае 2025 года. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере. В июне суд перевел его под домашний арест. В начале мая 2026 года его дело поступило на рассмотрение суда. Ранее чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, позже следствие переквалифицировало обвинение на три эпизода превышения должностных полномочий при капитальном ремонте школ в Херсонской области. В суде он заявил, что не причинял материального ущерба.

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