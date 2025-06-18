Александр Нестеренко переведен из СИЗО под домашний арест

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Октябрьский районный суд Краснодара изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Кубани Александру Нестеренко. Экс-чиновник переведен из СИЗО под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд арестовал Александра Нестеренко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, на два месяца.

22 мая был задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере.

Суд продлил арест Нестеренко до 21 июля, при этом изменив его меру пресечения содержания под стражей на домашний арест.

При вынесении решения суд учел, что бывший вице-губернатор признал вину и активно способствует раскрытию преступления. Чиновник имеет постоянное место жительство, положительно характеризуется, у него двое детей, пишет сегодня "Коммерсант".

Александр Нестеренко обвиняется в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по капитальному ремонту школы №3 в Геническе Херсонской области по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

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