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21:32, 18 июня 2025

Александр Нестеренко переведен из СИЗО под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Октябрьский районный суд Краснодара изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Кубани Александру Нестеренко. Экс-чиновник переведен из СИЗО под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд арестовал Александра Нестеренко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, на два месяца.

22 мая был задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере.

Суд продлил арест Нестеренко до 21 июля, при этом изменив его меру пресечения содержания под стражей на домашний арест.

При вынесении решения суд учел, что бывший вице-губернатор признал вину и активно способствует раскрытию преступления. Чиновник имеет постоянное место жительство, положительно характеризуется, у него двое детей, пишет сегодня "Коммерсант".

Александр Нестеренко обвиняется в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по капитальному ремонту школы №3 в Геническе Херсонской области по ч. 3 ст. 285 УК РФ.

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Автор: "Кавказский узел"

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