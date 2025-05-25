Суд арестовал Александра Нестеренко

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На два месяца арестовал суд бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая был задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере.

Октябрьский районный суд Краснодара 24 мая вынес решение заключить под стражу бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, пишет "Коммерсант".

Нестеренко в суде признал вину в использовании служебного полномочия вопреки интересам службы, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов государства. Он арестован на два месяца.

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