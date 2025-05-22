Замгубернатора Краснодарского края задержан через день после увольнения с поста

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Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновника днем ранее уволил глава края Кондратьев за «отсутствие результатов» работы в строительной сфере.

Как писал "Кавказский узел", в марте суд в Краснодаре принял к рассмотрению дело бывшего вице-губернатора Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки.

В Краснодарском крае задержали бывшего вице-губернатора региона Александра Нестеренко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные силовые структуры. По данным агентства, в отношении Нестеренко возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Собеседник «Интерфакса» также сообщил, что в здании администрации Краснодарского края, в кабинете, который ранее занимал Нестеренко, прошли обыски.

Как сообщает телеграм-канал «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на источники, претензии связаны с деятельностью Нестеренко на предыдущем месте работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в·2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора.

Власов курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края. В мае 2024 года его задержали при получении взятки в размере более 1,3 млн рублей за содействие в работе с «Региональной строительной компанией Краснодарского края», которая строила на Кубани школы, больницы и спортивные центры.

Нестеренко уволили за день до ареста

Накануне, 21 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко за задержки сроков строительства соцобъектов. Губернатор уточнил, что в рамках визита в Курганинск выяснилось, что строительство местной поликлиники идет с отставанием в 8 месяцев.

"Из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

"С уважением отношусь к Александру Нестеренко, но человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту", – пояснил Вениамин Кондратьев.

Нестеренко занял должность вице-губернатора Краснодарского края в июле 2024 года. В рамках работы он должен был курировать работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, Госжилинспекции, а также работу министерства ГО и ЧС Краснодарского края, уточняет РБК.

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