Житель Дагестана оштрафован за призывы к терроризму

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Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Газимагомедова к административному штрафу в размере 40 тысяч рублей, признав его виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

По версии следствия и суда, что Газимагомедов на своей странице в Telegram-канале, которая была доступна к открытому просмотру, размещал видеоматериалы.

Контент этих записей включал сцены убийств и вооруженной борьбы с людьми не исповедующими ислам, а также высказывания, содержащие оправдание деятельности террористических организаций, сообщает сегодня пресс-служба ФСБ России по Дагестану.

Суд признал Газимагомедова виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием средств массовой информации 1 . Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Помимо этого, "осужденному на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений, публикаций и любых других материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет", - говорится в сообщении силового ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в Махачкале возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в публичных призывах к терроризму через интернет.