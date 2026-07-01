Решение властей о выборочном повышении зарплат вызвало недовольство дагестанских педагогов

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Власти Дагестана решили с 2027 года ввести стимулирующие выплаты для учителей математики, информатики, физики, химии и биологии. Другие педагоги республики, комментируя это решение в соцсети, потребовали повысить зарплаты всем учителям независимо от преподаваемого предмета.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане педагоги регулярно жалуются на низкие зарплаты и проблему с их выплатой. В 2024 году школы Махачкалы столкнулись с массовым увольнением учителей. В заявлениях они ссылались на низкую зарплату. Преподаватели жаловались на рост цен и отсутствие муниципальных льгот, которые бы хоть в какой-то мере компенсировали невысокие заработки. 24 апреля 2025 года дагестанские педагоги рассказали, что из-за низких зарплат вынуждены работать на полторы-две ставки.

Средняя зарплата педагогов в Дагестане на май текущего года составляет 30 тысяч рублей. В зависимости от нагрузки, квалификации и специализации в республике педагоги могут получать до 85 тысяч рублей, указано на сервисе Dagestan.gorodrabot.ru.

Для повышения престижа профессии педагога, с 2027 года учителям математики, информатики, физики, химии и биологии будет установлена ежемесячная выплата в размере 10% от оклада.

В республике почти 9,7 тыс. учителей математики, информатики, физики, химии и биологии. По этим направлениям есть дефицит педагогов, сообщила 30 июня в своем телеграм-канале администрация главы Дагестана.

Пост о том, что власти Дагестане повысили некоторым учителям зарплаты, опубликовал 30 июня Instagram*-паблик dagestan_like, на который подписаны около 87 тысяч пользователей. На 09.00 мск 1 июля этот пост набрал 104 отметки "Нравится" и 57 комментариев.

"Всем учителям надо поднять зарплату", – подчеркнул nariman41038. "А остальные работники школ не нужны? Это дискриминация", – считает пользователь mir__05_67.

"Другие не учителя?" – спросил saif_nami. "Других дисциплин нет что ли? Этот цирк в правительстве когда закончится?" – спросил пользователь turhga05.

"А остальные учителя? Что за не справедливость, как так можно? Всем сложно поднять, зачем разобщать на определенные дисциплины? Остальные тоже не мало трудятся", – возмутилась ustarbekova.patimat.

"Я очень рада. Но учителя русского языка и литературы, которые каждый год готовят детей к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Почему им не повысили зарплату? Почему такое отношение к учителям?" – задался вопросами seranatkazimagomed.

"Самая большая нагрузка на учителей начальных классов", – написала bariyat_tagirova66.

"10% от оклада, даже не от зарплаты – это мало ", – отметил пользователь kurbanovasalihat68.

"Люди, 10% – это 2300 всего. Минус еще налог. Не возмущайтесь. Это во-первых. В во-вторых их добавят только в школах, нам в колледжах и не мечтать о них", – написал пользователь aizazel.

Напомним, 22 апреля 2025 года под председательством полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки состоялось совещание, посвященное проблемным вопросам в сфере образования, сообщалось на сайте полпредства. На совещании отмечалось, что острейшей проблемой в регионах является нехватка педагогических работников. Без учета совместительства реальный дефицит кадров в Дагестане составляет более 1500 человек. Одной из основных причин дефицита педагогов остается невысокий уровень их заработной платы, считает Чайка.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2023 года педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплаты. Такая ситуация наблюдается и в других районах республики, отметили они.

7 декабря 2023 года стало известно, что учителя Гумбетовского, Гунибского, Новолакского и Хасавюртовского районов, а также Махачкалы, пожаловались, что им не выдали зарплату за ноябрь. В ситуацию вмешался глава правительства Дагестана, он дал указание местным властям погасить долг по зарплате перед педагогами.