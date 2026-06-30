Дело о массовом отравлении в Дагестане дошло до суда

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Карабудахкентский районный суд рассмотрит дело бывшего директора муниципального предприятия "Карводоканал", обвиняемого в отравлении более 100 местных жителей некачественной питьевой водой.

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля был задержан директор водоканала Карабудахкентского района Дагестана по подозрению в предоставлении услуг водоснабжения ненадлежащего качества, в результате чего за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось десятки человек.

Со 2 по 4 апреля в Карабудахкентскую районную больницу был госпитализирован 21 пациент с признаками кишечной инфекции, в том числе 14 детей. 4 апреля число госпитализированных выросло до 25. Следствие назвало вероятной причиной отравления употребление питьевой воды. 4 апреля Роспотребнадзор объявил в Дагестане экстренную иммунизацию в связи с наводнениями и риском вспышки вирусного гепатита А. 8 апреля в больницу Карабудахкента были госпитализированы 27 детей и восемь взрослых с признаками кишечной инфекции. Ранее, 28 марта, ведомство призвало жителей Дагестана употреблять только кипячёную или бутилированную воду и не использовать водопроводную воду без кипячения.

По версии следствия, руководитель организации, не осуществлял надлежащим образом контроль качества питьевой воды и скрывал данные об аварийных ситуациях на системах водоснабжения и о неудовлетворительных анализах проб питьевой воды. Также он не организовал работы по устранению имеющихся нарушений, в том числе не прекратил подачу некачественной питьевой воды, сообщила сегодня прокуратура Дагестана в Telegram-канале.



В результате, в апреле 2026 года в больницу были доставлены более 100 жителей Карабудахкентского района, в том числе дети, у которых было выявлено острое бактериальное инфекционное заболевание, вызванное кишечной палочкой из-за некачественной питьевой воды.

Директор предприятия обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей 1 . "Уголовное дело направлено в Карабудахкентский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, что в конце апреля к обвинениям против бывшего главы Карабудахкентского района Дагестана Махмуда Амиралиева в мошенничестве и превышении должностных полномочий добавились обвинения в многомиллионных взятках. По версии следствия, чиновник предложил представителю коммерческой организации передать ему взятку в размере 20% от суммы муниципального контракта за содействие в его заключении на выполнение работ по строительству водопровода для водоснабжения населенных пунктов района.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".