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23:58, 29 июня 2026

Демонстранты у парламента Грузии потребовали освобождения политзаключенных

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники собрания на проспекте Руставели в 579-й день непрерывных протестов потребовали освобождения Наны Сандер и других политзаключенных. 

Как писал "Кавказский узел", 28 июня, в 578-й день протестов, демонстранты на проспекте Руставели в Тбилиси потребовали вернуться к проевропейскому курсу Грузии. Ранее в тот же день активисты собрались у Глданской тюрьмы, потребовав освободить осужденную по делу о попытке штурма президентской резиденции Нану Сандер. 

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели перед зданием парламента в 579-й вечер подряд. Демонстранты принесли с собой национальные флаги, флаги Евросоюза, США и Украины, выстроившись с ними на краю тротуара близ проезжей части, следует из видеозаписи, опубликованной в соцсети Tamar Bartaia.

Активисты держали плакаты “Свободу Нане Сандер”, “Свободу политзаключенным”, “Конец у сказки будет добрым”, “Бойтесь бумеранга, оккупанты” и “Не уступай”, следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) и грузинскими медиа в Facebook*.

Один из плакатов, опубликованных Netgazeti, гласил “Партия спортсменов разорвала костюмы”. Он посвящен драке между депутатами, которая произошла на последнем заседании весенней сессии парламента Грузии 26 июня, во время выступления премьер-министра Ираклия Кобахидзе с отчетом. Потасовку, из-за которой заседание пришлось прервать, начали депутаты правящей партии, в чьих рядах немало профессиональных спортсменов. 

“Изначально потасовка произошла между депутатом партии "За Грузию" Гигой Парулава и депутатом "Грузинской мечты" Ираклием Хеладзе. После к потасовке присоединились другие депутаты правящей партии: трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе, бывший борец вольного стиля, олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Гено Петриашвили, а также председатель комитета парламента по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе”, - пишет “Спутник Грузия”.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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