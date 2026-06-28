Акцию у парламента Грузии предварило требование освобождения Наны Сандер

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня днем группа активистов собралась у Глданской тюрьмы, потребовав освободить осужденную по делу о попытке штурма президентской резиденции Нану Сандер. Вечером уже 578-й день подряд на проспекте Руставели в Тбилиси демонстранты потребовали вернуться к проевропейскому курсу Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня, в 575-й день протестов, участники собрания у парламента Грузии заявили о солидарности с осужденными по делу о попытке штурма президентской резиденции Георгием Чахунашвили и Наной Сандер. Сандер осуждена на семь лет по делу о попытке захвата президентского дворца в Грузии 4 октября 2025 года, Чахунашвили суд приговорил к пяти годам заключения по этому же делу.

Сегодня, в 578-й день протестов, у парламента Грузии проходит ежедневная акция с требованием вернуться к проевропейскому курсу и освободить политзаключенных. У здания законодательного органа собрались люди с флагами Грузии, США, Украины. Обстановка спокойная - люди стоят небольшими группами, разговаривают, следует из видео Давида Чхеидзе на странице Mtavari в Facebook*.

У женской исправительной колонии в Рустави сегодня прошла акция в поддержку осуждённой активистки Наны Сандер. Участники акции выражают солидарность с Наной Сандер, которая утверждает, что "стала жертвой ненадлежащего обращения в тюрьме", пишет "Интерпрессньюс".

По словам её друзей, вынесенный в отношении Наны Сандер приговор является несправедливым. Сегодня они принесли к исправительному учреждению протестные плакаты и потребовали её освобождения.

"Для меня, как для её друга, очень важно состояние здоровья Наны. Важно, чтобы она сохраняла силу духа и имела элементарные условия, поскольку она является жертвой ненадлежащего обращения. В её отношении был вынесен очень суровый и несправедливый приговор. Желаю ей стойкости и выдержки", - заявил один из участников акции.

Политик Теона Чалидзе отметила, что Нана Сандер - первая женщина-эмигрантка, которую власти держат в заключении.

"Нана Сандер 16 лет прожила в эмиграции, а сейчас находится в тюремной камере из-за борьбы за европейское будущее Грузии. Мы хотим, чтобы она знала: люди, находящиеся по ту сторону тюремных стен, рядом с ней. Мы пришли сюда, чтобы поддержать её, придать ей сил и выразить солидарность. Грузины, живущие в эмиграции, и участники протестного движения продолжат активно бороться за её свободу. Мы хотим, чтобы её голос звучал ещё громче", - заявила Теона Чалидзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".