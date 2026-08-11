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23:56, 11 августа 2026

Протестующие в Тбилиси вспомнили погибших в селе Шиндиси бойцов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 622-й день непрерывных акций участники проевропейского протеста вышли к парламенту Грузии и горсовету Тбилиси с плакатами об убитых в августе 2008 года в селе Шиндиси грузинских военных. 

Как писал "Кавказский узел", 10 августа, в 621-й день ежедневных акций, участники протеста у парламента и у здания мэрии Тбилиси выступили против пророссийского политического курса. 

Участники проевропейских протестов с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня вечером у здания парламента Грузии и возле здания горсовета Тбилиси. Акция, которая с началом ремонта проспекта Руставели проходит сразу в двух местах, состоялась в 622-й день подряд, передает Publika. 

Демонстранты выступили с неизменными требованиями: освободить политзаключенных и отменить репрессивные законы, а также вернуть страну на евроатлантический курс и провести свободные выборы. 

Плакаты активистов, как и в предыдущие дни, были посвящены августовской войне 2008 года и, в частности, событиям в селе Шиндиси, где тогда погибли 17 грузинских бойцов: "Помним героев Шиндиси", "Россия - враг", "Помним 07.08.08", "Россия - оккупант", "Россия - террористическое государство и агрессор", следует из публикации фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Также протестующие держали плакаты: "Не прерывай борьбу", "Долой русского Бидзину" и "Бидзина, Шиндиси не в России". 

Ветераны из партии "Грузия прежде всего" и ветераны, являющиеся членами партии, отдали дань уважения грузинским военным, погибшим в русско-грузинской войне в Шиндиси 11 августа 2008 года.

"Грузинская мечта" утверждает, что бойцы инженерного подразделения 2-й пехотной бригады, герои Шиндиси, а также все грузинские воины, героически пожертвовавшие собой ради Грузии в 2008 году, были введены в заблуждение. Мы, офицеры запаса и ветераны правоохранительных органов Грузии, от генералов до сержантов, капралов и рядовых, присягнувшие Грузии, не допустим распространения дезинформации в политических целях, и будем защищать достоинство грузинской военной формы", - цитирует заявление участников акции Tabula.ge.

Премьер-министр Грузии от "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе сегодня прокомментировал возможность восстановления полноценных дипотношений с Россией. "Этого не произойдет, пока РФ признает независимость Абхазии и Южной Осетии", - заявил он.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о "Пятидневной войне" 2008 года.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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