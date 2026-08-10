Демонстранты в Тбилиси выступили против пророссийского курса

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В 621-й день непрерывных протестов сторонники евроинтеграции Грузии вышли к зданию парламента на проспекте Руставели и к зданию горсовета Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа, в 620-й день ежедневных акций, демонстранты заявили о несогласии с политическим курсом властей и потребовали прекратить преследование протестующих.

Активисты, требующие возврата страны на евроатлантический курс, освобождения политзаключенных и отмены репрессивных законов, сегодня вышли к зданию парламента Грузии в 621-й вечер подряд. Часть демонстрантов вышла с плакатами к зданию горсовета Тбилиси - площадь перед ним стала вторым традиционным местом акций на фоне ремонта проспекта Руставели, пишет Publika.

Демонстранты принесли с собой национальные флаги и флаги Евросоюза. Судя по фото, опубликованному в Facebook* Георгием Мумладзе, у парламента собралось не меньше 100 человек.

Протестующие держали плакаты: "Свободу узниками совести", "Роzzия оккупант", "Россия наш общий враг", "Слава героям", "Противнее русского – грузин, любитель русского", "Кто защитит наших детей? Нет русскому режиму", "Оккупанты, вам не рады в Грузии, в том числе из-за вашего извращенного поведения".

Один из плакатов стал реакцией на заявление Ираклия Кобахидзе, утверждающего, что войну в августе 2008 года начал тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили: "Война забирает героев, страной руководит предатель". Многие плакаты, обращенные к русским, были написаны на английском языке, следует из снимков фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) в Facebook*.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о "Пятидневной войне" 2008 года.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".