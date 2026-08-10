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17:47, 10 августа 2026

Адвокаты отказались защищать Георгия Чигладзе по делу о нападении на туристку

Георгий Чигладзе во время конфликта с русскоговорящей туристкой в грузинском отеле. Скриншот видео: Telegram-канал "Осторожно, новости"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Лаша Капанадзе, представляющий интересы Георгия Чигладзе, обвиняемого по делу о нападении на русскоговорящую туристку в отеле в Грузии во время свадьбы, сообщил, что вместе с коллегой Мариам Дурглишвили выходит из дела и больше не будет защищать Чигладзе.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс нападение жителя Грузии Георгия Чигладзе на русскоговорящую туристку. По утвердждениям одной из участниц инцидента, следствие подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру. К 3 августа гражданка России, которую ударил Чигладзе, вместе с подругами уехала из Грузии. 4 августа адвокат Георгия Чигладзе опубликовал запись с камер отеля в Телави. Видео подтверждает, что на участников свадьбы была вылита вода. Еще в июле в сети распространились сгенерированные искусственным интеллектом изображения с Михаилом Саакашвили и Георгием Чигладзе, указывал портал проверки фактов "Детектор мифов". 

По словам адвокатов, их первоначальной целью было добиться освобождения Чигладзе после задержания и его возвращения к семье. Этого удалось достичь. Однако достигнутый результат необходимо сохранить, и для этого определённые шаги должен предпринимать и сам клиент. Об этом сообщил сам адвокат Лаша Капанадзе на своей странице в Facebook*.

"Когда подзащитный не выполняет указания адвоката, которые необходимы для дела и являются частью стратегии эффективной защиты, адвокат вынужден выйти из дела, поскольку в такой ситуации однозначно возникает конфликт интересов", - пишет Капанадзе.

Адвокаты также поблагодарили грузинский народ и журналистов, которые всё это время поддерживали их. По их словам, эта поддержка сыграла значительную роль в том, что Чигладзе сейчас находится на свободе.

Пользователи соцсети усомнились в версии адвоката Чигладзе о махинациях туристок со страховкой. Версия Лаши Капанадзе, который является адвокатом Георгия Чигладзе, о том, что туристки могли спровоцировать конфликт ради страховой выплаты, выглядит сомнительной, поскольку туристические полисы покрывают прежде всего медицинские расходы, а доказательств в пользу описанной схемы адвокат не привел, указали пользователи соцсети.

Отдельную благодарность Капанадзе и Дурглишвили выразили руководству отеля "Agarani Estate". Во время встречи 7 августа руководство отеля полностью поддержало адвокатов в рамках уголовного дела и позволило им беспрепятственно проводить необходимые следственные действия на территории гостиницы.

По словам адвокатов, эти действия должны были способствовать тому, чтобы Чигладзе оставался на свободе, что является таким же приоритетом для руководства отеля, как и для стороны защиты.

"К счастью, это факт, что, несмотря на то, какая бы неясность не возникала, грузинская сторона всегда будет стоять друг за друга", - говорится в заявлении.

Адвокаты пожелали успехов тому защитнику, который продолжит начатую ими работу, и выразили надежду, что дело завершится именно тем результатом, который они считают единственно правильным и справедливым.

Адвокат Мариам Дурглишвили объяснила, что решение связано с балансом между профессиональной деятельностью и собственным достоинством и основополагающими принципами гражданина Грузии.

"Я всегда буду отвергать интересы, которые противоречат моему достоинству. Потому что достоинство, принципы, Грузия не продаются. Для меня профессия юриста - это не только ведение дел и юридические услуги. Это ответственность - отстаивать то, что правильно, стоять за то, за что надо стоять, и не отступать от своих принципов, даже когда это самое трудное решение", - написала Дурглишвили на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что за распространением сообщений о якобы враждебном отношении к российским туристам стоит саботаж против собственной страны, фактически возложив ответственность за кампанию по дискредитации туристического сектора страны на внутренних критиков власти. Оппозиция сочла такую риторику попыткой навесить негативный ярлык на оппонентов.

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Автор: Кавказский узел

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