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22:00, 9 августа 2026

Протестующие 620-й день подряд потребовали перемен в Грузии

Участники акции у парламента Грузии. Скриншот фото Mo Se от 09.08.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4397088557272549&set=pcb.4397089557272449 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники ежедневной акции протеста в 620-й раз собрались перед парламентом Грузии, чтобы заявить о несогласии с политическим курсом властей и развернутой кампанией по преследованию участников протестов.

Как писал "Кавказский узел", в 619-й день ежедневных протестов участники шествия в Тбилиси потребовали освободить всех тех, кто лишен свободы в связи с участием в протестных акциях. 

В развязывании "Пятидневной войны" виновен третий президент Грузии Михаил Саакашвили и страны, чьи указания он выполнял, заявили представители "Грузинской мечты". Запад использовал Грузию как оружие против России, указал бывший президент России Дмитрий Медведев. В городах Грузии прошли акции поминовения погибших, на административных здания приспущены государственные флаги.

Сегодня у парламента Грузии прошла очередная акция протеста с требованиями вернуться на курс евроинтеграции, провести новые парламентские выборы и освободить всех тех, кто находится в заключении в связи с участием в протестных акциях.

Это 620-й день ежедневных протестов, передает фотограф Георгий Мосиашвили (Mo Se). Как следует из фоторепортажа, размещенного у него на странице в Facebook*, акция проходила в мирной обстановке, собравшиеся держали флаги Грузии, Евросоюза, США, плакаты с требованием отправить в отставку правительство «Грузинской мечты». Один из плакатов был посвящен событиям «Пятидневной войны» и гласил, что Россию не приглашали в Грузию.

Акции у парламента предшествовала акция у офиса «правящей» партии «Грузинская мечта». 

Несколько граждан пришли к офису партии «Грузинская мечта», чтобы выразить протест против заявлений членов партии относительно августовской войны 2008 года.

«Незаконные заявления представителей «Русской мечты» относительно войны 2008 года являются абсолютно антигосударственными, изменническими и оскорбляют не всю нацию и меня, например, а тех героев, которые пожертвовали собой ради свободы Грузии», — приводит Publika слова Анастасии Джапаридзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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