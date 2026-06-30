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07:42, 30 июня 2026

Жители Чечни самостоятельно очистили берега Сунжи

Река Сунжа в Чечне. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=4wYF3ZD9hVo

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Серноводском районе местные жители и активисты своими силами очистили от мусора прибрежную зону реки Сунжа.

Как информировал "Кавказский узел", жители Чечни и Ингушетии неоднократно поднимали проблему с загрязнением реки Сунжа. Так, летом 2022 года в соцсетях распространился ролик о том, что в Сунжу сбрасываются канализационные отходы. Жители Ингушетии поддержали автора видео, а пользователи соцсетей отметили, что загрязнен также и берег реки.

Жители Серноводского района Чечни самостоятельно очистили берега реки Сунжа. Организаторами выступили местные волонтеры и отдел культуры муниципалитета, сообщил 29 июня на своем сайте гостелеканал "Грозный".

В работах приняли участие более 30 добровольцев – члены молодёжных организаций, активисты и сотрудники администрации. Они за несколько часов прибрали прибрежную территорию – собрали мусор, пластик и сухую растительность.

"Когда мы вышли на берег и увидели, сколько мусора скопилось, стало понятно – без нашего участия природа не справится. Но самое главное, что к нам присоединились школьники с родителями. Теперь эти дети точно не будут выбрасывать пластик в реку – они сами его собирали. Это воспитание с примера, и я вижу, как меняется отношение людей к родной природе", – приведены в публикации слова волонтёра Адама Адаева.

Напомним, проблема с загрязнением реки Сунжа актуальна длительное время. В ноябре 2008 года возле станицы Ассиновская Сунженского района Чечни было зафиксировано изменение цвета воды в Сунже на желтый, и массовая гибель рыбы. На место происшествия была выслана группа специалистов с передвижной лабораторией, которые взяли пробы воды для проведения анализа. Работники МЧС ввели для местных жителей запрет на использование воды и ловлю рыбы в районе возникновения чрезвычайной ситуации до особого распоряжения.

15 августа 2022 года жители села Али-Юрт в Ингушетии опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на то, что завод по производству алюминиевых профилей загрязняет воздух, сточные воды с него сбрасываются в канаву и уходят в реку Сунжа. При этом, отметили они, вопреки протестам ведется строительство еще одного алюминиевого производства.

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Автор: "Кавказский узел"

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