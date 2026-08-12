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01:59, 12 августа 2026

Аналитики сочли героизацию сыновей Кадырова фактором раздражения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Присвоение сыновьям Рамзана Кадырова высоких наград и званий, таких как Герой Чечни, не добавляет популярности ни им, ни Кадырову-старшему: у большинства людей такие жесты вызывают раздражение, насмешки и недоумение, даже если кто-то хочет интерпретировать их как политические сигналы. 

Как писал "Кавказский узел", звание Героя Чечни, которое присваивается главой региона, 7 августа получил старший сын Рамзана Кадырова, вице-премьер Чечни и министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров - с формулировкой "за вклад в развитие физической культуры и спорта". За несколько месяцев до этого, в конце марта, президент России Владимир Путин объявил Ахмату Кадырову благодарность за заслуги в области физкультуры и спорта.

15 января парламент Чечни утвердил назначение вице-премьером республики старшего сына Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. 10 февраля Ахмат Кадыров, не имеющий законченного высшего образования, похвалился тем, что назначен курировать сферу образования в Чечне, пользователи соцсетей встретили эту новость насмешками. В феврале глава Минспорта России наградил Ахмата Кадырова медалью за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры.

Награждая сына званием Героя Чечни, Рамзан Кадыров пытался напомнить о себе в преддверии выборов главы региона, считает член совета Центра Адама Смита, политолог Сергей Бойко. По его мнению, этим награждением Кадыров пытался заодно поднять политический капитал Ахмата Кадырова-младшего, хотя это не имеет смысла. 

“Внутри и вовне Чечни это воспринимается скорее сатирически. Понятно, что ничего героического в развитии инфраструктуры и поддержке молодых спортсменов нет. Также и внутренней борьбы между сыновьями Рамзана не видно пока, так как они не являются самостоятельными политическими субъектами и полностью зависят от воли своего отца”, - пояснил Бойко корреспонденту “Кавказского узла”. 

Подобные награждения вызывают в обществе раздражение, недоумение или насмешки и точно не добавляют Рамзану Кадырову популярности,  уверен блогер Тумсо Абдурахманов*. 

“Они точно не добавляют Кадырову популярности и общественной поддержки.Для сыновей Кадырова, вероятно, это лишь необходимая формальность - собрать все высшие награды региона", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

В июне Рамзан Кадыров второй раз присвоил звание героя Чечни своему 18-летнему сыну Адаму, первая награда была вручена вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. Присвоение звания власти Чечни объяснили выдающимися заслугами перед государством, служением народу и поддержкой СВО.

Очередность награждения сыновей Кадырова высокими званиями не имеет решающего значения в контексте возможной преемственности, поскольку “этот вопрос в конечном итоге решается в Кремле”, указал он.

"А наличие региональных наград будет иметь при этом далеко не первостепенное значение", - добавил блогер. 

Разные люди в Чечне могут видеть в награждении сына Кадырова разные сигналы, заметила глава комитета “Гражданское содействие”* Светлана Ганнушкина*.

“Кто-то еще раз убеждается, что династия в силе, других раздражает такое демонстративное проявление всевластия - тем более, что сыновья Рамзана Кадырова давно заслужили репутацию нарушителей закона”, - отметила она.

Некоторые могут расценивать награждение старшего сына как сигнал, что преемником отца скорее станет Ахмат, а не прославленный своим избиением заключенного Адам. 

"Это может успокоить людей, у которых возможность оказаться под властью Адама вызывала страх", - сказала Ганнушкина* “Кавказскому узлу”.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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