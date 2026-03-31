04:51, 31 марта 2026

Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни за заслуги в спорте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент России Владимир Путин объявил Ахмату Кадырову благодарность за заслуги в области физкультуры и спорта.

Как писал "Кавказский узел", 15 января парламент Чечни утвердил назначение вице-премьером республики старшего сына Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. 10 февраля Ахмат Кадыров, не имеющий законченного высшего образования, похвалился тем, что назначен курировать сферу образования в Чечне, пользователи соцсетей встретили эту новость насмешками. В феврале глава Минспорта России наградил Ахмата Кадырова медалью за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей - четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главный клан Кавказа - семья Кадырова".

Президент России Владимир Путин выразил благодарность старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за заслуги в области спорта, пишет 30 марта РБК.

Распоряжение Путина опубликовано на сайте правовых актов. В нем сказано, что "за заслуги в области физическое культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации" "Кадырову Ахмату Рамзановичу - заместителю председателя правительства Чеченской республики - министру Чеченской республики по физической культуре и спорту".

Благодарность от президента не дает льгот, но учитывается при присвоении звания "Ветеран труда". Для федеральных госслужащих при объявлении такой благодарности выплачивается единовременное денежное поощрение в размере двух окладов, информирует "Коммерсант".

О том, что старший сын Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту Чечни, стало известно 21 мая 2024 года. В декабре 2025 года стало известно, что он пожертвовал более 18 миллионов рублей семьям погорельцев. Пользователи соцсети поинтересовались, когда он успел заработать такие суммы.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Объявление в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
Никита Журавель (справа). Фото: https://novostivolgograda.ru/
19:02, 27 марта 2026
Практика этапирования заключенных объяснила отсутствие данных о судьбе Журавеля
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:47, 26 марта 2026
Организацию похорон Баймурадовой взяло на себя следствие
Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ
01:48, 26 марта 2026
Близкие Никиты Журавеля выразили опасения за его жизнь
Участники перестрелки в зале суда. Скриншот видео https://news.tek.fm/news/478243
23:36, 24 марта 2026
Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 22:59
Двое полицейских ранены при стрельбе в Дагестане

Михаил Саакашвили Фото: SaakashviliMikheil / Facebook (принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России)
30 марта 2026, 20:15
Саакашвили потребовалась медпомощь после падения

Анна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 17:45
Правозащитники объявили сбор в помощь Анне Манькиевой

Самир Бабаев. Фото предоставлено семьей активиста Самира Бабаева
30 марта 2026, 13:58
"Мусульманское единство" заявило об ограничении прав арестованных в Азербайджане активистов

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
