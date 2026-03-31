Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни за заслуги в спорте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент России Владимир Путин объявил Ахмату Кадырову благодарность за заслуги в области физкультуры и спорта.

Как писал "Кавказский узел", 15 января парламент Чечни утвердил назначение вице-премьером республики старшего сына Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. 10 февраля Ахмат Кадыров, не имеющий законченного высшего образования, похвалился тем, что назначен курировать сферу образования в Чечне, пользователи соцсетей встретили эту новость насмешками. В феврале глава Минспорта России наградил Ахмата Кадырова медалью за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей - четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главный клан Кавказа - семья Кадырова".

Президент России Владимир Путин выразил благодарность старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за заслуги в области спорта, пишет 30 марта РБК.

Распоряжение Путина опубликовано на сайте правовых актов. В нем сказано, что "за заслуги в области физическое культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации" "Кадырову Ахмату Рамзановичу - заместителю председателя правительства Чеченской республики - министру Чеченской республики по физической культуре и спорту".

Благодарность от президента не дает льгот, но учитывается при присвоении звания "Ветеран труда". Для федеральных госслужащих при объявлении такой благодарности выплачивается единовременное денежное поощрение в размере двух окладов, информирует "Коммерсант".

О том, что старший сын Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту Чечни, стало известно 21 мая 2024 года. В декабре 2025 года стало известно, что он пожертвовал более 18 миллионов рублей семьям погорельцев. Пользователи соцсети поинтересовались, когда он успел заработать такие суммы.