×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:18, 13 февраля 2026

Ахмат Кадыров получил медаль за особые заслуги в физкультуре

Ахмат Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Минспорта РФ наградил вице-премьера и министра спорта Чечни Ахмата Кадырова медалью, которая вручается за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры. 

Как писал "Кавказский узел", 15 января парламент Чечни утвердил назначение вице-премьером республики старшего сына Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. 10 февраля Ахмат Кадыров, не имеющий законченного высшего образования, похвалился тем, что назначен курировать сферу образования в Чечне, пользователи соцсетей встретили эту новость насмешками. Кураторство различных структур поручено и другим детям Рамзана Кадырова, несмотря на отсутствие таких должностей в российской системе госуправления.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей - четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главный клан Кавказа - семья Кадырова".

Ахмат Кадыров награжден медалью Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, сообщил сегодня официальный Telegram-канал Минспорта Чечни. 

Приказ о награждении старшего сына Рамзана Кадырова этой медалью подписал министр спорта России Михаил Дегтярев. “Высокая награда вручена за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, а также за значительный вклад в развитие, популяризацию и пропаганду спорта”, - говорится в публикации. 

В чем именно выразились особые личные заслуги и достижения Ахмата Кадырова-младшего, в сообщении не указано. В ведомстве лишь заявили, что “под его руководством” спорт в Чечне “уверенно развивается”. 

О том, что старший сын Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту Чечни, стало известно 21 мая 2024 года. В декабре 2025 года стало известно, что он пожертвовал более 18 миллионов рублей семьям погорельцев. Пользователи соцсети поинтересовались, когда он успел заработать такие суммы.

С февраля 2022 года до начала августа 2025 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия. Лично глава Чечни получил за этот период как минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам, который начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 

В конце декабря Адам Кадыров получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". Глава Чечни заявил, что все награды его третий сын получил за конкретные достижения

Всего у Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Двенадцатая самодельная табличка на доме Политковской. Скриншот публикации SOTAvision* / Telegram
00:57, 13 февраля 2026
Новая временная табличка установлена на доме Анны Политковской
Одиннадцатая установка таблички. Фото: SOTAvision* / Telegram
01:10, 12 февраля 2026
Баннер о вандалах-разрушителях памятных табличек вновь установлен на доме Анны Политковской
Девушки устанавливают табличку на доме Анны Политковской. Кадр видео RusNews https://t.me/rusnews/80078
01:56, 10 февраля 2026
Табличка с указанием на вандалов-неонацистов пропала с дома Политковской
Рамзан и Адам Кадыровы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
23:27, 9 февраля 2026
Кадыров впервые высказался на тему ДТП с участием сына Адама
23:05, 6 февраля 2026
Кадыров отчитался о новой отправке комбатантов на фронт
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw
13 февраля 2026, 16:53
Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Акция протеста в Тбилиси. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13 февраля 2026, 11:53
BBC отказалась удалить расследование о "камите"

Глава МВД Абхазии Роберт Киут. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
13 февраля 2026, 04:06
Аналитики сочли бесперспективным требование оппозиции об отставке главы МВД Абхазии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше