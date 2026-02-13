Ахмат Кадыров получил медаль за особые заслуги в физкультуре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Минспорта РФ наградил вице-премьера и министра спорта Чечни Ахмата Кадырова медалью, которая вручается за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры.

Как писал "Кавказский узел", 15 января парламент Чечни утвердил назначение вице-премьером республики старшего сына Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. 10 февраля Ахмат Кадыров, не имеющий законченного высшего образования, похвалился тем, что назначен курировать сферу образования в Чечне, пользователи соцсетей встретили эту новость насмешками. Кураторство различных структур поручено и другим детям Рамзана Кадырова, несмотря на отсутствие таких должностей в российской системе госуправления.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей - четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главный клан Кавказа - семья Кадырова".

Ахмат Кадыров награжден медалью Николая Озерова за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, сообщил сегодня официальный Telegram-канал Минспорта Чечни.

Приказ о награждении старшего сына Рамзана Кадырова этой медалью подписал министр спорта России Михаил Дегтярев. “Высокая награда вручена за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта, а также за значительный вклад в развитие, популяризацию и пропаганду спорта”, - говорится в публикации.

В чем именно выразились особые личные заслуги и достижения Ахмата Кадырова-младшего, в сообщении не указано. В ведомстве лишь заявили, что “под его руководством” спорт в Чечне “уверенно развивается”.

О том, что старший сын Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров назначен министром по физической культуре и спорту Чечни, стало известно 21 мая 2024 года. В декабре 2025 года стало известно, что он пожертвовал более 18 миллионов рублей семьям погорельцев. Пользователи соцсети поинтересовались, когда он успел заработать такие суммы.

С февраля 2022 года до начала августа 2025 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия. Лично глава Чечни получил за этот период как минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам, который начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля.

В конце декабря Адам Кадыров получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". Глава Чечни заявил, что все награды его третий сын получил за конкретные достижения.

Всего у Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".