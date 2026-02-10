Табличка с указанием на вандалов-неонацистов пропала с дома Политковской

Временная памятная табличка в девятый раз сорвана с дома в Москве, где жила и была убита журналистка Анна Политковская. Надпись, нанесенная на стену, где раньше висела гранитная мемориальная доска, пока не уничтожена.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля была уничтожена деревянная памятная табличка, больше недели провисевшая на перилах дома, где жила и была убита обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская. Ночью 7 февраля текст мемориальной доски был восстановлен на фасаде здания в девятый раз, но уже не временной табличкой, а краской по трафарету прямо на стене. Кроме того, активисты прикрепили к перилам дома табличку с надписью "Здесь в 2026 г. неонацистами была уничтожена мемориальная доска Анны Политковской".

18 января в доме на Лесной улице в Москве была разбита мемориальная доска с именем Анны Политковской. Активисты "Гражданской инициативы" разместили взамен уничтоженной временную табличку, но 19 января и она была уничтожена. О причастности к разрушению первой таблички заявили представители ультраправой организации, признанной террористической. Мужчина, разбивший мемориальную доску, оштрафован на тысячу рублей, при этом он отрицал вину, утверждая, что доска "сама упала и разбилась". 27 января представители партии "Яблоко" в восьмой раз восстановили памятную табличку. Все предыдущие таблички, установленные в январе, были сорваны в среднем в течение суток после установки, а одна из жительниц дома заявила о намеренном уничтожении временных табличек.

Табличка об уничтожении мемориальной доски Анны Политковской, установленная активистами на перилах дома 8/12 по Лесной улице в Москве, была сорвана вечером 9 января. Текст на пропавшем баннере указывал, что мемориальная доска, много лет висевшая на фасаде здания, была уничтожена неонацистами.

Табличка была на своем месте “примерно до 17.00 мск”, после чего исчезла. Граффити, нанесенное на стену вместо разбитой гранитной доски, все еще остается там, сообщил проект SOTAvision (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Помимо временной таблички, были убраны также цветы. Это девятая по счету попытка уничтожить мемориал только за 2026 год, отмечает “Новая газета”.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что убийство организовал Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова 1 .

В 2025 году, в 19-ю годовщину убийства Анны Политковской, жители Москвы и Санкт-Петербурга принесли цветы к ее могиле, офису "Новой газеты" и мемориалу жертвам репрессий. Некоторые из осужденных по делу о ее убийстве уже освобождены, а заказчик так и не был осужден, напомнили коллеги Политковской.

В пятую годовщину убийства Политковской журналисты и правозащитники на акции в Тбилиси подчеркнули ее вклад в борьбу за свободу слова, потребовав назвать заказчиков ее убийства.

