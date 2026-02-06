Дивнич сообщил о приговоре Алихану Берсаеву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченский боец Алихан Берсаев осужден за самовольное оставление части и больше не сможет отправиться в зону военных действий, заявил участник конфликта с Берсаевым в луганском бассейне, блогер Максим Дивнич.

Как писал "Кавказский узел", Апти Алаудинов в декабре 2025 года заявил о прекращении дела против чеченского бойца Алихана Берсаева, который был задержан после конфликта в луганском бассейне с блогером Максимом Дивничем. По словам главы спецназа "Ахмат", Дивничу грозят тяжелые последствия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в сети появилось видеообращение бойцов спецназа "Ахмат" к главам силовых ведомств с требованием привлечь к ответственности Дивнича за разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, а также дискредитацию вооруженных сил. "Русская община" выступила в поддержку блогера, находящегося в зоне СВО, также видеообращения в его поддержку записали и участники СВО. Дивнич сообщил о прекращении уголовного дела против него, добавив, что Берсаева ждет процесс по обвинению в самовольном оставлении части. Участие Алаудинова и бойцов "Ахмата" в попытке привлечь к ответственности Макса Дивнича, выгородив при этом зачинщика конфликта в луганском бассейне, стало ударом по репутации самого главы спецназа "Ахмат" и подразделения.

Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Дивнич указал, что Берсаев обвинил его в оскорблениях по национальному признаку, и "нашлись какие-то свидетели", которые "все видели". "Работу они проводят большую. То есть человек, сидя в СИЗО, находит свидетелей, не одного, не двух, не трех. То есть кто-то проводит работу, чтобы отмазать вот этого персонажа", - заявил Дивнич. По его мнению, были включены большие ресурсы, чтобы "из него сделать виноватого".

О том, что Алихан Берсаев приговорен к 10 годам колонии, Максим Дивнич сообщил в своем Telegram-канале, доступ к которому ограничен.

По словам Дивнича, Берсаев ранее был осужден по делу о вымогательстве в особо крупном размере, и к его предыдущему сроку суд добавил новый - 2,5 года за самовольное оставление части.

“Подписать новый контракт военный уже не сможет”, - пишет сегодня со ссылкой на сообщение Дивнича Readovka.

В своей публикации блогер выразил удовлетворение приговором Берсаеву. “Не помогли и решалы которые прибыли из Чечни и запугивали свидетелей. Конкретно по нашему делу он принес извинения которые я принял, можно было бы развивать эту тему дальше, но я не кровожадный, считаю 10 лет это более чем”, - цитирует пост Дивнича один из Telegram-каналов.