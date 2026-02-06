Дивнич сообщил о приговоре Алихану Берсаеву
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Чеченский боец Алихан Берсаев осужден за самовольное оставление части и больше не сможет отправиться в зону военных действий, заявил участник конфликта с Берсаевым в луганском бассейне, блогер Максим Дивнич.
Как писал "Кавказский узел", Апти Алаудинов в декабре 2025 года заявил о прекращении дела против чеченского бойца Алихана Берсаева, который был задержан после конфликта в луганском бассейне с блогером Максимом Дивничем. По словам главы спецназа "Ахмат", Дивничу грозят тяжелые последствия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в сети появилось видеообращение бойцов спецназа "Ахмат" к главам силовых ведомств с требованием привлечь к ответственности Дивнича за разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, а также дискредитацию вооруженных сил. "Русская община" выступила в поддержку блогера, находящегося в зоне СВО, также видеообращения в его поддержку записали и участники СВО. Дивнич сообщил о прекращении уголовного дела против него, добавив, что Берсаева ждет процесс по обвинению в самовольном оставлении части. Участие Алаудинова и бойцов "Ахмата" в попытке привлечь к ответственности Макса Дивнича, выгородив при этом зачинщика конфликта в луганском бассейне, стало ударом по репутации самого главы спецназа "Ахмат" и подразделения.
Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Дивнич указал, что Берсаев обвинил его в оскорблениях по национальному признаку, и "нашлись какие-то свидетели", которые "все видели". "Работу они проводят большую. То есть человек, сидя в СИЗО, находит свидетелей, не одного, не двух, не трех. То есть кто-то проводит работу, чтобы отмазать вот этого персонажа", - заявил Дивнич. По его мнению, были включены большие ресурсы, чтобы "из него сделать виноватого".
О том, что Алихан Берсаев приговорен к 10 годам колонии, Максим Дивнич сообщил в своем Telegram-канале, доступ к которому ограничен.
По словам Дивнича, Берсаев ранее был осужден по делу о вымогательстве в особо крупном размере, и к его предыдущему сроку суд добавил новый - 2,5 года за самовольное оставление части.
“Подписать новый контракт военный уже не сможет”, - пишет сегодня со ссылкой на сообщение Дивнича Readovka.
В своей публикации блогер выразил удовлетворение приговором Берсаеву. “Не помогли и решалы которые прибыли из Чечни и запугивали свидетелей. Конкретно по нашему делу он принес извинения которые я принял, можно было бы развивать эту тему дальше, но я не кровожадный, считаю 10 лет это более чем”, - цитирует пост Дивнича один из Telegram-каналов.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.