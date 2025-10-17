×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
17:27, 17 октября 2025

Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Максим Дивнич сообщил, что участник конфликта в луганском бассейне, чеченский боец Алихан Берсаев, обвинил его в оскорблениях по национальному признаку. Дивнич назвал обвинения ложными, отметив, что внезапно нашлись свидетели, которые подтвердили их.

Как писал "Кавказский узел", глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Позднее Алаудинов заявил о необходимости ужесточить наказание за разжигание междунациональной вражды. Участник конфликта у луганского бассейна Алихан Берсаев, который представился бойцом "Ахмата", задержан в Краснодарском крае. Задержание произвели сотрудники МВД по Чечне, сообщил глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, который ранее утверждал, что боец отправлен на передовую.

Дивнич опубликовал в своем Telegram-канале видео о конфликте в луганском бассейне. По его словам, он вступил в конфликт с чеченским военнослужащим Алиханом Берсаевым, так как тот неприемлемо вел себя по отношению к девушкам. Также блогер заявил, что тот представлялся бойцом спецназа "Ахмат". На одном из опубликованных видео, которые "Кавказский узел" не размещает из-за обилия ненормативной лексики, участник конфликта кричит: "Ты еще узнаешь, что такое "Ахмат".

Блогер Максим Дивнич сообщил сегодня в своем Telegram-канале, что побывал на очной ставке в Луганске по делу о конфликте в луганском бассейне с чеченским бойцом Алиханом Берсаевым.

 "Берсаев выдвинул такую версию, что я к нему подошел и начал его оскорблять по национальному признаку, и сразу ударил его. Оскорблял очень жестко, самыми плохими словами. Я говорил, что он лжет, а он так ухмылялся на это. Я понимаю, что он хочет защититься, потому что сроки ему большие грозят, потому что он еще и покинул часть", - заявил Дивнич.

Дивнич указал, что "нашлись какие-то свидетели из третьего ряда, человек пять", которые "все видели". "Работу они проводят большую. То есть человек, сидя в СИЗо, находятся свидетели, не один, не два, не рри. То есть кто-то проводит работу, чтобы отмазать вот этого персонажа". По его мнению, включены большие ресурсы, чтобы "из меня сделать виноватого.

Автор: "Кавказский узел"

