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17:42, 23 июля 2025

Задержан назвавшийся бойцом "Ахмата" участник конфликта в Луганске

Конфликт у луганского бассейна. 21 июля 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Максима Дивнича

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник конфликта у луганского бассейна, который представился бойцом "Ахмата", задержан в Краснодарском крае. Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что задержание произвели сотрудники МВД по Чечне, хотя и "не должны были этим заниматься".

Как писал "Кавказский узел", глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске. Наказание за разжигание межнациональной розни необходимо ужесточить, заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов после конфликта с блогером Максом Дивничем. Боец, заявлявший о принадлежности к "Ахмату" после драки в Луганске, отправлен, по его словам, на "передовые позиции".

Дивнич опубликовал в своем Telegrram-канале видео о конфликте в луганском бассейне. По его словам, он вступил в конфликт с чеченским военнослужащим Алиханом Берсаевым, так как тот неприемлемо вел себя по отношению к девушкам. Также блогер заявил, что тот представлялся бойцом спецназа "Ахмат". На одном из опубликованных видео, которые "Кавказский узел" не размещает из-за обилия ненормативной лексики, участник конфликта  кричит: "Ты еще узнаешь, что такое "Ахмат".

Чеченца, «штурмовавшего» луганский бассейн, задержали спустя неделю, сообщил глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. "Задержан оппонент "Диваныча" по луганскому бассейну. Хотя мы не должны были этим заниматься, но я поднял МВД по Чеченской республике", - заявил Алаудинов, персонально поблагодарив министра внутренних дел Чечни Аслана Ирисханова, начальника полиции Дени Айдамирова  и сотрудников полиции, которые, как он отмечает, «отработали на пять».

При этом, по его словам, бойца задержали на территории Краснодарского края, и "уже везут", сообщил Алаудинов, не уточнив, куда именно везут задержанного и по какому делу он задержан

Отметим, что силовики из Чечни не раз занимались задержаниями, которыми "не должны были заниматься". Так, полиция отчиталась о задержании шестерых участников похищения на Ярославском вокзале в Москве блогера Арега Щепихина. Трое из задержанных предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое "оказались гражданскими". Им предъявлены обвинения по уголовным статьям о похищении и превышении полномочий, однако мерой пресечения, по данным источников, стала подписка о невыезде. Самого Щепихина суд заключил под стражу на два месяца по делу о призывах к экстремизму и возбуждении вражды, на заседании суда он был в синяках.

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Автор: "Кавказский узел"

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